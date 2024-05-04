حملات للرقابة على المخابز البلدية ومحلات بيع الأسماك فى البحيرة

أكد المحاسب محمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، أنه تم توجيه تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التموينية داخل جميع المراكز التابعة لمحافظة البحيرة.

وأكد أيضًا المحاسب محمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه سيتم عمل غرف عمليات داخل جميع مكاتب التموين لتلقي شكاوى المواطنين خلال الاحتفالات، وذلك للتواصل مع الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها المواصفات.

كما أشار إلى أنه يتم خلال الفترة الحالية عمل حملات تموينية مكبرة للرقابة على محلات الأسماك المملحة والمدخنة داخل جميع أنحاء المحافظة، بمشاركة رجال تموين البحيرة وبالتعاون مع مباحث التموين بالبحيرة، من أجل التأكد من صلاحية الأسماك المملحة والمدخنة والفسيخ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

متابعة المخابز البلدية بمحافظة البحيرة

وأكد أيضًا وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أنه تم التوجيه بتكثيف الحملات الرقابية اليومية والمتابعة الدورية على المخابز البلدية المدعمة، مشيرًا إلى أنه تم خلال تلك الحملة تحرير عدد 10 محاضر، حيث تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 34 جرامًا و32 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة 3 شهور مع توفير الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين. وتم ضبط مخبز قام بتجميع 8 شكائر دقيق بلدي مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الدقيق ونقله واتخاذ اللازم قانونًا. وضبط 5 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد.