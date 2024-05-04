السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، قداس عيد القيامة المجيد، بحضور الدكتور إلهامى ترابيس- رئيس جامعة دمنهور واللواء  محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس  السكرتير العام المساعد والعميد أمجد البنا -المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.

مصر شعب ونسيج واحد متلاحم
 

وأعربت الدكتورة نهال بلبع، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرة إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

وقدمت نائب محافظ البحيرة التهنئة للقمص تيمو ثاوس بشارة  نائبًا عن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس المدن الغربيه، كما تقدمت بخالص التهانى لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الإخوة المسيحين بعيد القيامة المجيد متمنية لهم ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بالبحيرة 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع  على اعتزازها بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام.

فى كلمته نقل القمص تيمو ثاوس بشارة، شكر وتقدير نيافة الأنبا باخوميوس للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة، مؤكدًا أننا نسيج واحد نتشارك أعيادنا وأفراحنا ويجمعنا وطن واحد ومحبة صادقة نابعة من القلب.

عيد القيامة محافظة البحيرة نهال بلبع أقباط مصر دمنهور

مواد متعلقة

بالأسماء.. 8 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" فى البحيرة

حول منزله لمصنع حشيش.. حبس عاطل 4 أيام فى البحيرة

احتفالات شم النسيم.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد بنطاق جميع الأجهزة التنفيذية

حملات للرقابة على المخابز البلدية ومحلات بيع الأسماك فى البحيرة

شبراخيت تستعد لاستقبال عيد القيامة.. خطط أمنية وتدابير صحية فى الكنائس والمستشفيات

دفنوه بجوار المنزل.. حبس مزارع وزوجته تخلصا من نجلهما بالبحيرة

العثور على جثة شاب مدفونة بجوار منزله فى البحيرة

افتتاح مسجدين بتكلفة 6 ملايين جنيه بمركزى شبراخيت وإيتاى البارود بالبحيرة

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل.. أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب