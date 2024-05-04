نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قداس عيد القيامة المجيد، بحضور الدكتور إلهامى ترابيس- رئيس جامعة دمنهور واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد والعميد أمجد البنا -المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.

مصر شعب ونسيج واحد متلاحم



وأعربت الدكتورة نهال بلبع، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرة إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

وقدمت نائب محافظ البحيرة التهنئة للقمص تيمو ثاوس بشارة نائبًا عن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس المدن الغربيه، كما تقدمت بخالص التهانى لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الإخوة المسيحين بعيد القيامة المجيد متمنية لهم ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بالبحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على اعتزازها بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام.

فى كلمته نقل القمص تيمو ثاوس بشارة، شكر وتقدير نيافة الأنبا باخوميوس للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة، مؤكدًا أننا نسيج واحد نتشارك أعيادنا وأفراحنا ويجمعنا وطن واحد ومحبة صادقة نابعة من القلب.