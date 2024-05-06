الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار فال بشم عمل فرق التأمين الطبي للاحتالنسيم بحدائق البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عمل فرق التأمين الطبي للاحتفالات بشم النسيم في حديقة الجمهورية بدمنهور، بحضور الدكتورة بسمة عبدالستار منسقة القوافل العلاجية بالبحيرة والدكتورة إيمان عمارة مسؤولة المبادرات الرئاسية بالمديرية، والدكتورة نسمة صلاح مديرة إدارة الثقافة الصحية، والدكتورة ريم حجاج مسؤولة العيادات المتنقلة في تنظيم الأسرة، ومحمد عبدالكريم مدير مركز المعلومات، وعصام منير مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، والدكتورة سحر الزلباني مديرة الإدارة الصحية بدمنهور، بالإضافة إلى فرق العمل بالقوافل الطبية والمبادرات الرئاسية والثقافة الصحية.

وتابع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عمل فرق المبادرات الرئاسية التي تؤدي أعمالها لخدمة المواطنين والأهالي المترددين على الحديقة للتنزه، حيث تقدم خدمات المبادرات الخاصة بالاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة والأورام السرطانية وغيرها، مع قياس الضغط والسكر والتحاليل الطبية المختلفة.

كما قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بمتابعة فرق التثقيف الصحي بالمديرية والإدارات الصحية التي تقوم بعمل توعية صحية مكثفة في مختلف الموضوعات الصحية، خاصة التوعية الخاصة بخطورة تناول الأسماك المملحة والمدخنة في شم النسيم وخاصة الفسيخ والتسمم المُحتمل.

وكذلك قام وكيل الوزارة بمتابعة فريق العمل بتنظيم الأسرة المتواجد مع العيادة المتنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية وخلال جولته أكد جميعة أنه بناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بشأن التأمين الطبي الكامل لسلامة وصحة المواطنين أثناء الاحتفال بشم النسيم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر.

أكد بأن العيادات المتنقلة المتمركزة أمام المتنزهات والحدائق العامة تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع، وأن العيادات كانت متمركزة منذ يوم السبت أمام الكنائس لتأمين الاحتفالات بعيد القيامة للإخوة المسيحيين، وسيستمر تواجدها حتى السادسة من مساء اليوم الإثنين لتأمين الاحتفالات بشم النسيم.

وأضاف أن العيادات بها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، والكشف والعلاج بالمجان.

كما أكد على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالحالات الطارئة. كما أنهم مستعدون لأي طارئ مهما كان، مزودين بجميع الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، ولديهم فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ بأعلى مستوى من الجودة في الأداء لخدمة الجميع.

شم النسيم بالبحيرة تامين الاحتفال بشم النسيم قوافل طبية هاني جميعة دمنهور

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