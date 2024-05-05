نائب محافظ البحيرة تتابع جاهزية المنتزهات والحدائق العامة خلال الاحتفال بأعياد الربيع

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية داخل حديقة الجمهورية بميدان الساعة بدمنهور بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتيرالعام المساعد للمحافظة والعميد أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تابعت جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بشم النسيم كما تم المرور على عدد من المنتزهات العامة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع اتخاذ الإجراءات كافة للحفاظ على سلامة رواد الحدائق، وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال الاحتفالات والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة، مؤكدة عدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

وقالت إن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع "شم النسيم"، مشيرة إلى انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة الى جانب غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن بشكل دائم ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بالتنسيق مع الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.

تكثيف المرور على محال بيع الأسماك المملحة

وشددت نائب محافظ البحيرة على تكثيف المرور على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة وإحكام الرقابة على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.