السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

شبراخيت تستعد لاستقبال عيد القيامة.. خطط أمنية وتدابير صحية فى الكنائس والمستشفيات

اللواء محمد زايد
اللواء محمد زايد

قال اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، إنه تم رفع درجة الاستعداد بنطاق المركز تزامنًا مع استقبال عيد القيامة المجيد بتكثيف الأعمال بنطاق الكنائس أمام كنيسة الجرايسة وبشارة حنا وأبو حنا وكنيسة شبراخيت، مشيرًا إلى أنه تم عمل الصيانة الكاملة لجميع الأعمدة المجاورة للكنائس، بالإضافة إلى عمل صيانة كاملة لجميع كشافات الإنارة المتواجدة أمام الكنائس، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأشار اللواء محمد زايد إلى أنه تم العمل على انتشال عمال النظافة، بجوار الكنائس والمتنزهات، بالإضافة إلى جميع شوارع المدينة، وذلك من أجل رفع أى تجمعات، فى حينها، وذلك من أجل المساهمة في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

حملة مرورية وتفتيشية على مستشفى شبراخيت المركزى

كما أكد اللواء محمد زايد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، أنه تم المرور على مستشفى شبراخيت العام، لمتابعة الانضباط الإداري والوظيفي والوقوف على مدى تقديم خدمة جيدة للمرضى المترددين خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، والتنبيه على سرعة تلافي أي معوقات أو شكاوي تتم ملاحظتها على الفور بأي قسم بالمستشفى، والعمل على بذل أقصى جهد لراحة المرضى، حيث تلاحظ أن العمل يسير دون معوقات مع التأكيد بضرورة تواجد وفرة في الأدوية والأمصال ولوازم الإسعافات الأولية بمختلف أنواعها بالمستشفي.

وأكد "رئيس المركز" بضرورة الوقوف على الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورصد أى سلبيات واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل، يأتى ذلك ضمن توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى  داخل كل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة خلال فترة الاحتفالات بعيدى القيامة المجيد وشم النسيم، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة الاستجابة لأى شكوى من المواطنين. 

عيد القيامة محافظة البحيرة شم النسيم طريق شبراخيت بالبحيرة محمد زايد

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