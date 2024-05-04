احتفالات شم النسيم.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد بنطاق جميع الأجهزة التنفيذية

أكد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، على انتهاء استعدادات احتفالات عيد القيامة وشم النسيم.

وأشار إلى أنه تم التركيز على توفير جميع السلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الاحتفالات، كما تم التركيز على رفع مستوى نظافة الميادين والحدائق والمتنزهات، وتحسين كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس.

وأكد أيضًا أنه تم وضع خطط محكمة لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، لضمان توافر السلع بأسعار معقولة وعدم استغلال المستهلكين. وتم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة توفير جميع السلع الغذائية بالأسعار المقررة والالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى مراقبة عمل المخابز ونقاط بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.

وأشار إلى أنه تم وضع آليات للتأكد من جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية والسلامة، لضمان توفر الخبز الطازج والسلع الغذائية الأخرى في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد أن الاستعداد داخل جميع مستشفيات البحيرة جاهز لاستقبال شم النسيم، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية في جميع المستشفيات.

وأخيرًا، أكد على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الصحة والتموين والشرطة والهيئات الحكومية الأخرى، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات بشكل فعال وسلس، والتصدي لأي مشكلات أو تحديات.

وأكد أنه تم الانتهاء من التجهيزات في المستشفيات ومرافق الإسعاف بالمحافظة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية في جميع المستشفيات، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية خلال فترة الأعياد، كما تم التأكيد على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الصحة والتموين والشرطة والهيئات الحكومية الأخرى، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات بشكل فعال وسلس، والتصدي لأي مشكلات أو تحديات قد تطرأ.

ووجّه بالتواجد الكامل لجميع مفتشي التموين على مدار الساعة، مع القيام بشن حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع ومحلات الأسماك المملحة والمدخنة والفسيخ، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة الخاصة بتلك السلع، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.