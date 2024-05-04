السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 8 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" فى البحيرة

انقلاب ميكروباص -
انقلاب ميكروباص - آرشيفية

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تفاصيل الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق الدبلوماسيين بالقرب من شركة الكهرباء، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

أسماء المصابين

جاءت أسماء المصابين كالتالي:

1- محمد عبدالمنعم شلبي "23 عامًا"، مقيم غرب النوبارية، مُصاب كسر بالضلوع ونزيف بالمخ.

2- أحمد محمد إبراهيم "21 عامًا"، مقيم غرب النوبارية، مُصاب بخلع بالكتف اليمنى. 

3- محمود شعبان محمد "18 عامًا"، مقيم غرب النوبارية، مُصاب بخلع بالكتف اليسرى وكدمات وسحجات.

4- رجب غريب عبدالله "36 عامًا"، مقيم قرية العشر آلاف، مُصاب باشتباه كسر بالعضد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

5- حسن سالم عبدالله "28 عامًا"، مقيم قرية العشر آلاف، مُصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

6- أحمد محمد عبدالمنعم "28 عامًا"، مقيم النوبارية، مُصاب بجروح قطعية بالوجه. 

7- أحمد ياسين عبدالحميد "38 عامًا"، مقيم غرب النوبارية، مُصاب بجرح قطع باليد اليمنى.

8- محمد أحمد شكر "28 عامًا"، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه.

انقلا سيارة حاث تصادم محافظ البحيرة وادى النطرون دمنهور

مواد متعلقة

حول منزله لمصنع حشيش.. حبس عاطل 4 أيام فى البحيرة

احتفالات شم النسيم.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد بنطاق جميع الأجهزة التنفيذية

حملات للرقابة على المخابز البلدية ومحلات بيع الأسماك فى البحيرة

شبراخيت تستعد لاستقبال عيد القيامة.. خطط أمنية وتدابير صحية فى الكنائس والمستشفيات

دفنوه بجوار المنزل.. حبس مزارع وزوجته تخلصا من نجلهما بالبحيرة

العثور على جثة شاب مدفونة بجوار منزله فى البحيرة

افتتاح مسجدين بتكلفة 6 ملايين جنيه بمركزى شبراخيت وإيتاى البارود بالبحيرة

جامعة دمنهور تشارك في ماراثون "صحتنا في كوكبنا" بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال