بالأسماء.. 8 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" فى البحيرة

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق الدبلوماسيين بالقرب من شركة الكهرباء، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

أسماء المصابين

جاءت أسماء المصابين كالتالي:

1- محمد عبدالمنعم شلبي "23 عامًا"، مقيم غرب النوبارية، مُصاب كسر بالضلوع ونزيف بالمخ.

2- أحمد محمد إبراهيم "21 عامًا"، مقيم غرب النوبارية، مُصاب بخلع بالكتف اليمنى.

3- محمود شعبان محمد "18 عامًا"، مقيم غرب النوبارية، مُصاب بخلع بالكتف اليسرى وكدمات وسحجات.

4- رجب غريب عبدالله "36 عامًا"، مقيم قرية العشر آلاف، مُصاب باشتباه كسر بالعضد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

5- حسن سالم عبدالله "28 عامًا"، مقيم قرية العشر آلاف، مُصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

6- أحمد محمد عبدالمنعم "28 عامًا"، مقيم النوبارية، مُصاب بجروح قطعية بالوجه.

7- أحمد ياسين عبدالحميد "38 عامًا"، مقيم غرب النوبارية، مُصاب بجرح قطع باليد اليمنى.

8- محمد أحمد شكر "28 عامًا"، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه.