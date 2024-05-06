الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص غرقا خلال الاستحمام بترعة النوبارية في البحيرة

غرق - أرشيفية
غرق - أرشيفية

شهدت قرية عبدالمجيد صالح،  التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين مصرع شخصين، غرقا خلال الاستحمام بترعة النوبارية، بينما تم إنقاذ شخصين آخرين  وذلك أثناء الاحتفال باعياد شم النسيم، وتم التحفظ على الجثتين داخل غرفة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات العام.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت باستخراج تصاريح الدفن. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من العميد هاني صبحى القائم بأعمال مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بورود إخطار من الأهالي يفيد بغرق أربعة شباب داخل ترعة النوبارية بقرية عبد المجيد صالح التابعة لدائرة المركز وتم انقاذ شخصين.

ولقى شخصان آخران مصرعهما غرقًا وتم التحفظ على الجثتين داخل غرفة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات العام، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

الانتقال إلى مكان الحادث
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام أربعة من الشباب باللهو داخل ترعة النوبارية، للاحتفال باعياد شم النسيم، و نتيجة الرياح جرفتهم المياة للداخل مما أفقدهم القدرة على السباحة، الأمر الذى أدى إلى غرقهم، و تبين مصرع " ع ن" ، "م ح" مقيمين بعزبة حمودة التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، وتم التحفظ عليهما داخل غرفة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات العام،  بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة بمركز الدلنجات برئاسة المستشار عادل حمودة مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

غريقين بالبحيرة محافظة البحيرة الاحتفال بشم النسيم الدلنجات ددمنهور

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