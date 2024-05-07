المركز التكنولوجى بدمنهور يبدأ تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة فى استقبال طلبات التصالح الجديدة، حيث أكد محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بمركز دمنهور والبالغ عددها 8 مراكز لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

وتفقد محمد كچك صباح اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمنهور، يرافقه المهندس سمير أبومندور، نائب رئيس المدينة، ومصطفى الحديدي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمنهور، لمتابعة منظومة العمل لتلقي طلبات التصالح.

تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات لتسريع معدلات الأداء



ووجه رئيس مجلس ومدينة دمنهور بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه رئيس المركز بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية



وأضاف أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشددًا على بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد التى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15-10-2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مركز ومدينة دمنهور.