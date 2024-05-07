الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 10 أطنان "قرنبيط" مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، مع القيام بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

وضبط في حملات تموينية ٣ أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار ١٠٠ جرام للكيلو داخل أحد مراكز التعبئة، و10 أطنان “قرنبيط” داخل مصنع غير مدون عليه أي بيانات أو تواريخ صلاحية.

 كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 1 طن أسمدة زراعية مدعمة غير مصرح بتداولها في أحد مخازن تجارة الأعلاف، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على المخابز البلدية بالبحيرة. 

كما تم ضبط عدد 12 مخبزا بلديا لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما، وضبط مخبز بلدي تصرف في 10 شكاير دقيق بلدى، ضبط 1000 لتر سولار داخل محطه وقود لبيع سولار بأزيد من السعر الرسمى بمقدار ثلاثه جنيهات فى العشرين لتر وتم التحفظ على الكميه المضبوطة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ياتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجاره الداخلية، ونائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، وتعليمات المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية من خلال احتفالات شم النسيم ووجه بتكثييف الحملات الرقابية اليومية والمتابعة الدورية.

١٠ طن قرنبيت ضبط سكر بالبحيرة تموين البحيرة دمنهور الدكتورة نهال بلبع

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