خطوات التقديم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالبحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن خطوات التقديم للصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تبدأ بالتوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها، مشيرة إلى أنه بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.

وأوضحت بلبع، أنه متاح للمواطن مدة 60 يوم للإستيفاءات وبعد الإستيفاء يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية المتمثلة في "الزراعة،الطيران المدني - الحماية المدنية - التنسيق الحضارى" ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض، مؤكدة أن طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها: تحال إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جديد للتصالح في حال سدادهما من قبل، طلبات التصالح التي تم قبولها: سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي تم إقرارها وما طرأ عليها من تخفيضات.

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية:

يجوز للمواطنين الذين رفضت طالبات التصالح الخاصة بهم ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، تقديم تظلم للجان التظلمات خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة، يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 أن يتقدموا مرة أخرى وفقا للقانون 187 لسنة 2023، على أن يتم سداد رسم فحص جديد وفقا للقانون 187 لسنة 2023، والاحتفاظ بمقابل جديه التصالح السابق سدادها وفقا للقانون 17 لسنة 2019 مالم يتم استردادها، يحق للمواطن صاحب الشأن " بالتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الإرتفاع فى المخالفات التي كان محلها " أعمده وأسقف فقط - أعمده - حوائط - أعمده وحوائط" والتي قبل بشأنها التصالح في ظل القانون 17 لسنه 2019 على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ما يفيد اتمام اجراءات التصالح "نموذج رقم 10 السابق صدورة، نسختان من الرسومات الإنشائية والمعمارية معتمده من مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، تقرير هندسي من مهندس نقابى مدنى يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

المستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح:

صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، الايصال الدال على سداد رسم الفحص وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لما تم تحديدة بالمادتان 6 و7 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنه 2023، وعدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من "مكتب هندسي استشاري - مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين - أحد المراكز البحثية - كليات الهندسة" ومعتمد من نقابة المهندسين، وفى حالة عدم تجاوز مساحة المبنى مائتى متر مربع أو لا يجاوز ارتفاعه ثلاثه أدوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين،و شهادة قيد مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر تقرير السلامة الإنشائية أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل،و نسخه من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة ترخيص البناء إن وجد، شهادة بتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية،و ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

هذا ويتم استقبال الطلبات بنطاق مدن ومراكز المحافظة من خلال 15 مركزا تكنولوجيا رئيسيا، و76 مركزا تكنولوجيا قرويا، بإجمالي 233 شباكا أماميا و86 شباك خزينة.

كما يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لبوابة خدمات المحليات: https://lgs.gov.eg/#/home.