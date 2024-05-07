الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بزفتى والسنطة

مشروعات الرصف والتطوير
مشروعات الرصف والتطوير بزفتى والسنطة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركزي زفتى والسنطة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق (نهطاى / الضبابشة) بطول ٦٠٠ متر وعرض ١٢ مترا بتكلفة ٥ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه. 

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق نهطاي زفتى أمام وحدة طب أسرة نهطاي حيث يتم  إنشاء رصيف بالطريق.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال ترميم وتطوير وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى، بطول 190 مترا وعرض 10 أمتار من بزينة غراب، مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش بمدينة زفتى.

وتابع المحافظ أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد 500 متر، وإنشاء منطقة عربات متنقلة لتكون متنفسًا للأهالي، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع.

كما تفقد المحافظ كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجري إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واثناء الجولة فاجأ محافظ الغربية، احد المخابز السياحية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخبز لتلاحظ عدم نظافة المخبز وأدوات العجن والتلاعب في الأوزان.

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة أن بشائر الخير ومشروعات الرصف بدأت في إظهار الشكل المتميز لقرى مركز ومدينة زفتى بعد تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التي أحدثت تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بزفتى، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيرا الى ان المبادرة تحقق إنجازا كبيرا بقطاع الرصف فقد تم الانتهاء من 5 قرى ويجري العمل في 45 قرية فيما تستعد  4 قرى لبدء أعمال الرصف بنسبة تنفيذ تجاوزت 47،4 %.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمركز ومدينة السنطة، فتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، كما قام المحافظ بمتابعة الأعمال بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، وشارع الجمهورية بطول كيلو وعرض 7 أمتار.

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مشروعات الرصف والتطوير مصالح المواطنين التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة طريق سكة طنطا بزفتى شارع الجيش بمدينة زفتي إضفاء لمسة جمالية الدقيق في السوق المحلية

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