الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وموعد الإجازة

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

يتبادل المسلمون عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، الموافق 12 ربيع الأول من كل عام ، حيث تقيم المساجد جلسات ذكر وإنشاد مع تأكيدات دار الإفتاء بجواز الاحتفال بمولد النبي، وتعرض الدستور بعض من عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف . 

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلًا الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يرزقكم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلكم من أهل الجنة.

أشرقت الأرض بنور ميلادك، وابتسم الكون لفرحة مجيئك، فهنيئًا للأمة الإسلامية بسيدها ونبيها.

اقرا أيضا

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر

في ذكرى مولد خير البرية، أدعو الله تعالى أن يرزقكم السعادة والخير في الدنيا والآخرة.

أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى مولد النبي المصطفى، صلى الله عليه وسلم، سائلًا الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف للأصدقاء والأحباء:

صديقي العزيز، أهنئك بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يجعلك من أتباعه الصادقين، وأن يرزقك حب النبي صلى الله عليه وسلم.

حبيبتي الغالية، كل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يرزقك السعادة والخير في الدنيا والآخرة.

أحبائي، أهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنة النعيم.

أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلًا الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين.

أشرقت الأرض بنور ميلادك، وابتسم الكون لفرحة مجيئك، فهنيئًا للأمة الإسلامية بسيدها ونبيها.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر

المتبقي من الإجازات الرسمية 2023 في مصر للقطاعين العام والخاص

موعد المولد النبوي الشريف 

يوافق موعد المولد النبوي الشريف لهذا العام 1445 هجريًا يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر - 12 من ربيع الأول 1445 ، بينما يحصل الموظفون في القطاع العام والخاص في مصر على أجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمبر وفق قرار مجلس الوزراء بترحيل أجازة مولد النبي إلى يوم الخميس بدلًا من الأربعاء. 

txt

المفتى: الاحتفال بذِكرى المولد النبوى الشريف يمدُّنا بمزيد من الأمل والنور

المولد النبوي الشريف اجازة مولد النبي اجازة المولد النبوي عبارات تهنئة بمناسبة المولد دار الافتاء

مواد متعلقة

قائمة أسعار حلوى المولد النبوي 2023 وأبرز الرسائل للتهنئة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

فلكيًا.. موعد المولد النبوي 2023 وأجمل عبارات تهنئة

موعد إجازة مولد النبوي 2023 وحكم صيامه والاحتفال به

موعد المولد النبوى 2023 وحكم الاحتفال به

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وحكم صيامه

هذا تاريخه.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد