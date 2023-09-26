عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وموعد الإجازة

يتبادل المسلمون عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، الموافق 12 ربيع الأول من كل عام ، حيث تقيم المساجد جلسات ذكر وإنشاد مع تأكيدات دار الإفتاء بجواز الاحتفال بمولد النبي، وتعرض الدستور بعض من عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف .

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلًا الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يرزقكم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلكم من أهل الجنة.

أشرقت الأرض بنور ميلادك، وابتسم الكون لفرحة مجيئك، فهنيئًا للأمة الإسلامية بسيدها ونبيها.

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في ذكرى مولد خير البرية، أدعو الله تعالى أن يرزقكم السعادة والخير في الدنيا والآخرة.

أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى مولد النبي المصطفى، صلى الله عليه وسلم، سائلًا الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف للأصدقاء والأحباء:

صديقي العزيز، أهنئك بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يجعلك من أتباعه الصادقين، وأن يرزقك حب النبي صلى الله عليه وسلم.

حبيبتي الغالية، كل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يرزقك السعادة والخير في الدنيا والآخرة.

أحبائي، أهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنة النعيم.

أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلًا الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين.

أشرقت الأرض بنور ميلادك، وابتسم الكون لفرحة مجيئك، فهنيئًا للأمة الإسلامية بسيدها ونبيها.

موعد المولد النبوي الشريف

يوافق موعد المولد النبوي الشريف لهذا العام 1445 هجريًا يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر - 12 من ربيع الأول 1445 ، بينما يحصل الموظفون في القطاع العام والخاص في مصر على أجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمبر وفق قرار مجلس الوزراء بترحيل أجازة مولد النبي إلى يوم الخميس بدلًا من الأربعاء.