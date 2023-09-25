المتبقي من الإجازات الرسمية 2023 في مصر للقطاعين العام والخاص

يحصل الموظفون على عدد من الإجازات الرسمية كل عام لمناسبات دينية وقومية، وتكون بأجر كامل سواء للعاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ويحدد موقع رئاسة الجمهورية عدد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون في بداية كل عام ميلادي جديد، وتعرض الدستور في التقرير التالي المتبقي من الإجازات الرسمية 2023 في مصر.

المتبقي من الإجازات الرسمية 2023 في مصر

لم يتبق من الإجازات الرسمية في العام الجاري سوى إجازتين فقط سيحصل عليهم الموظفين في القطاعين العام والخاص بأجر كامل، وخلال الشهر الجاري سيحصل الموظفون على أجازة المولد النبوي الشريف والذي يوافق هذا العام يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

وتكون إجازة عيد القوات المسلحة التي توافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 هى آخر الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، حيث تعد إجازة نصر أكتوبر هي إجازة رسمية في مصر، يتم الاحتفال بها في يوم السادس من أكتوبر من كل عام، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي حققه الجيش المصري في السادس من أكتوبر عام 1973، بتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة نصر أكتوبر إلى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر ، ويتبقى في الشهور الأخيرة من العام الجاري العطلات الأسبوعية فقط يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إجازة المولد النبوي الشريف

تم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2023 من يوم الأربعاء 27 سبتمبر إلى يوم الخميس 28 سبتمبر، وجاء قرار ترحيل الإجازة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023، والذي صدر بتاريخ 21 سبتمبر 2023.

وبذلك، يكون يوم الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة، على أن يعود موظفي القطاع العام والبنوك للعمل يوم الأحد 2 أكتوبر .