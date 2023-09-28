بعد تحذير وزارة الصحة.. طبيب يوضح الوقاية من الحصبة

مع اقتراب حلول بداية العام الدراسي الجديد حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار مرض الحصبة بين طلاب المدارس، مع ضرورة الحصول على اللقاح واتباع التوصيات الصحية اللازمة.

وفي هذا الصدد قالت وزارة الصحة والسكان أن فيروس الحصبة معدي ويجب الحصول على اللقاح الخاص به مشيرة إلى أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للوقاية من الحصبة الألماني.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن انتقال فيروس الحصبة إلى الجسم عن طريق الاتصال المباشر والملامسة والسعال والعطس ومخالطة شخص مصاب، وأبرز أعراضه هي ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الطفح الجلدي بعد 10 إلى 12 دقيقة من يوم التعرض للفيروس وتستمر من 7 إلى 4 أيام، سيلان الأنف واحمرار العينين والسعال والبقع البيضاء داخل الخدين في المراحل الأولية.

الحصبة هي عدوى تصيب الإنسان نتيجة التعرض لفيروس حيث يعيش الفيروس في الأنسجة المخاطية الموجودة في الأنف والحلق وينتشر الفيروس عن طريق الهواء عند التواصل مع الشخص المصاب وحذرة أطفال المدارس من العدوى.

سريعة الانتشار والأمصال هي الحل

وفي هذا الصدد قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، أن مرض الحصبة هو من الأمراض سريعة الانتشار، لذا علميًا فإنه ينصح بضرورة التباعد الاجتماعي وفصل الحالة المشتبه في إصابتها أو التي تأكد من إصابتها بالفعل.

وأوضح بدران لـ "الدستور" أن مصر خالية من الحصبة ولكن مع بداية كل عام دراسي تصدر وزارة الصحة والسكان تحذيراتها وتوصياتها لتجنب الإصابة بين التلاميذ بمرض الحصبة.

وأكد بدران على أهمية مصل الأمراض سريعة الانتشار وضرورة الحصول على اللقاح الخاص بالحصبة للأطفال، لاسيما أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض لضعف مناعتهم وصغر سنهم.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة أن مصر لديها بروتوكول قوي للوقاية من الأمراض المختلفة والذي يبدأ تطبيقه على الأطفال منذ الرضاعة، وذلك لحمايتهم ووقايتهم من أية أمراض أو أوبئة من المحتمل أن يُصابوا بها.

وعن طرق الوقاية من الحصبة، يشير استشاري الحساسية والمناعة إلى أهمية التباعد عن الشخص المصاب بالحصبة وارتداء أقنعة جيدة التجهيز واتباع النظافة الصحيحة لليدين فضلًا عن الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص.

أوضحت وزارة الصحة طرق الوقاية من عدوى الحصبة

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين مثل “فرشاة الأسنان - المنشفة - أدوات الطعام والشراب”. الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، وإذا كنت متواجد في مكان مزدحم ينصح الأطباء بارتداء الكمامات الطبية للوقاية. تعزيز صحة الجهاز المناعي من خلال تناول الخضار والفاكه، لأن الجسم يتعزز بالمناعة بالبروتينات والفيتامينات الموجودة في الطعام. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ. الإبتعاد عن الأشخاص المصابين. الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل جيد.

بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن الحصبة حصدت في عام 2018 أرواح أكثر من 000 140 شخص بأنحاء العالم بأسره وفقاً لما ورد في تقديرات جديدة اشتركت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) في إصدارها مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي وفيات نجمت عن ارتفاع مفاجيء في حالات الإصابة بالمرض في جميع أرجاء العالم إثر اندلاع فاشياته المدمرة بالأقاليم كافّة.