«الصحة العالمية» تعلن تفشى الحصبة وشلل الأطفال باليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن، حيث قالت عبر حسابها على "تويتر": "يشهد ‎اليمن الآن تفشيا للحصبة وشلل الأطفال".

وذكرت أن "أكثر من 80 بالمئة من الأطفال الذين يعانون من ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح".

وشددت المنظمة على أن "هناك حاجة ماسة إلى التلقيح في اليمن"، دون تفاصيل أخرى.

ووفق تقارير حكومية، فإن هناك ظهور لحالات شلل الأطفال والحصبة، خصوصا في محافظتي صعدة وحجة الخاضعتين للحوثيين شمال غربي اليمن.

وفي الآونة الأخيرة، وجهت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية اتهامات للحوثيين، بحظر اللقاحات شمالي البلاد، ما تسبب في عودة انتشار أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.

ولم تعلق الجماعة رسميا على هذه الاتهامات، لكنها تؤكد على أنها تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية ما يسبب في انتشار الأمراض بالمناطق الخاضعة لها ذات الكثافة السكانية الأعلى في اليمن.