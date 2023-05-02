وزير الصحة: اتخذنا الإجراءات اللازمة لمقاومة أى تفشٍ وبائى على حدود السودان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أنه يتم تطعيم كل الأطفال القادمين من السودان، من عمر شهرين لـ15 سنة، ضد شلل الأطفال، ومن عمر سنة لـ6 سنوات، ضد الحصبة، بالإضافة لكروت للصحة العامة، والأمراض المعدية، وترصد الأمراض المعدية.

وزير الصحة: تطعيم جميع الأطفال القادمين من السودان ضد شلل الأطفال والحصبة

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدم وجود حياة آمنة في دولة السودان فرصة لانتشار الملاريا والحصبة، لذا تستعد وزارة الصحة المصرية لمقاومة الأمراض المعدية والتفشي الوبائي من خلال القطاع الطبي الوقائي، ويتم رش جميع الأتوبيسات القادمة من السودان، وتوفير الطعوم والأمصال.

تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة الدعم من تجهيزات طبية ومستلزمات للسودان

ولفت إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة الدعم من تجهيزات طبية ومستلزمات، ووزير الصحة السوداني يتواصل معه يوميًا لتوفير الاحتياجات وإرسالها.

وأشار إلى أن البعض يحتاج لغسيل كلى، لذا تم الاستعداد لزيادة مراكز غسيل الكلى، مردفًا: "مستعدون للأسوأ".

وختم: "وزارة التضامن والمحافظة والنقل والتموين تقوم بعمل رائع، حبيت أطمأن بنفسي وأشكر الفرق الطبية، الموجودين من ثاني أيام العيد، ما يحدث ملحمة إنسانية، ومصر دائمًا تقف إلى أشقائها في الظروف الطارئة".