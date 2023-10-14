موعد شهر رمضان 2024.. وفضله وأدعية استقباله

أفضل شهور السنة..

يتساءل الكثير من المسلمين عبر محركات البحث عن موعد شهر رمضان 2024، لا سيما أن الاثنين القادم هو غرة شهر ربيع الثاني وبذلك يقترب أفضل شهور العام خطوة من منتظريه، فهو أفضل شهور العام وخصصه الله بميزات عدة عن باقي الأشهر.

موعد شهر رمضان 2024

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا، سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

وأوضح الدليل الفلكي، أن هلال رمضان 2024 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من شعبان 1445 هـ الموافق 10 مارس 2024.

فضل شهر رمضان المبارك

لشهر رمضان فضل عظيم على المسلم فهو شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات.

جعل الله صيام رمضان أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى ﷺ وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

دعاء استقبال شهر رمضان الكريم

اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصا لوجهك الكريم.

اللهم إن شوقي لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمني واحبابي صيامه وقيامة. قبل شهر رمضان افتح خزينة قلبك احذف رتب سامح اغفر تجاوز، واكتب على بابها إلا من أتى الله بقلب سليم.

وتمضي بنا الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور، ويقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات اللهم بلغنا رمضان.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين.

وهب لي في رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام. اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.

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