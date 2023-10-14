السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أفضل شهور السنة..

موعد شهر رمضان 2024.. وفضله وأدعية استقباله

شهر رمضان 1445
شهر رمضان 1445

يتساءل الكثير من المسلمين عبر محركات البحث عن موعد شهر رمضان 2024، لا سيما أن الاثنين القادم هو غرة شهر ربيع الثاني وبذلك يقترب أفضل شهور العام خطوة من منتظريه، فهو أفضل شهور العام وخصصه الله بميزات عدة عن باقي الأشهر.

 موعد شهر رمضان 2024

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا، سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا. 

وأوضح الدليل الفلكي، أن هلال رمضان 2024 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من شعبان 1445 هـ الموافق 10 مارس 2024.

موعد حلول شهر رمضان المعظم في عام 2024

موعد أول أيام شهر رمضان 2024 وأدعية استقبال الشهر الكريم

 فضل شهر رمضان المبارك 

لشهر رمضان فضل عظيم على المسلم فهو شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات.

  جعل الله صيام رمضان أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى ﷺ وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 

txt

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وأبرز رسائل التهنئة

txt

موعد شهر رمضان 2024| العد التنازلي وإجازة عيد الفطر

دعاء استقبال شهر رمضان الكريم 

  • اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصا لوجهك الكريم.
  • اللهم إن شوقي لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمني واحبابي صيامه وقيامة. قبل شهر رمضان افتح خزينة قلبك احذف رتب سامح اغفر تجاوز، واكتب على بابها إلا من أتى الله بقلب سليم.
  • وتمضي بنا الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور، ويقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات اللهم بلغنا رمضان.
  • اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين.
  • وهب لي في رمضان  اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.
  • اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام. اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.

اقرأ أيضا 

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

موعد شهر رمضان 2024 دعاء استقبال شهر رمضان الكريم شهر رمضان رمضان 2024 هلال رمضان 2024 فضل شهر رمضان

مواد متعلقة

موعد أول أيام شهر رمضان 2024 وأدعية استقبال الشهر الكريم

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة