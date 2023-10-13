موعد حلول شهر رمضان المعظم في عام 2024

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث ، وخاصة جوجل عن موعد شهر رمضان 2024 ، خاصة مع اقتراب انتهاء كل شهر هجري، حيث ينتظر المسلمون شهر رمضان الكريم من كل عام، لقضاء الشعائر المحببة إلى قلوبهم من صيام وصلاة تراويح وتهجد، وما يشعرون به من روحانيات خلال الشهر الكريم.

وتحرص الأسر المصرية على شراء مستلزمات شهر رمضان الكريم مبكرًا، ما بين سلع غذائية وياميش ومستلزمات حلويات ، لتخزينها واستخدامها في التوقيت المناسب.

موعد رمضان 2024 في مصر

يحل شهر رمضان في العام المقبل 2024 ، في 11 مارس، وستكون عدته 30 يومًا، ويوافق أول أيامه فلكيًا يوم الإثنين، وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للحسابات الفلكية، وبذلك يكون تبقى على بداية الشهر الكريم قرابة الـ 150 يومًا.

نظام التقويم الهجري

يكون ترتيب الأشهر الهجرية: 1 محرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة ، ويتم حسابها على أساس المدة التي يستغرقها القمر في الدوران حول الأرض ، ويطلق عليها أيضَا الشهر القمري، وتتخذه المملكة العربية السعودية كتقويم رسمي، وأطلقه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

شهر رمضان

يعتبر شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والمغفرة والخير، وفيه يتضرع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر لهم ذنوبهم، ويعتبر شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، حيث نزل فيه الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد منح الإسلام الرخصة للمريض والأطفال والمرأة في بعض الحالات بعدم الصيام.