موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

مع اقتراب نهاية شهر عربي وبداية آخر، يكثف البحث عن بداية شهر رمضان المبارك من قبل المواطنين عبر محرك البحث جوجل، إذ تهتم الأسر بشراء المستلزمات من سلع تموينية وتخزين فواكه قبل الشهر بوقت كاف، في السطور التالية نقدم موعد أول أيام شهر رمضان وأرق رسائل التهنئة بمناسبة قدومه.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024

يذكر أن الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية قد كشفت في وقتٍ سابق عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك بدأ العد العكسي لاستقبال أفضل شهور العام ويتبقى قرابة 150 يوما.

رسائل التهنئة بين الأهل والأقارب بمناسبة قدوم شهر رمضان

مبارك عليكم الشهر الفضيل.

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إليكم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

للزملاء الأكارم اسأل الله الذي تفضل عليكم بحسن وطيب النفس أن يشملكم في هذا الصباح وكل صباح بالرحمة والمغفرة وسعة الرزق وتمام العافية رمضان كريم.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر هلال خير ورشد اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال واجعل لنا ولمن له حق علينا والمسلمين فيه وافر الحظ والنصيب من كل خير امين يا رب العالمين مبارك عليكم الشهر.

اللهم كما رزقتنا الإسلام بغير حول منا ولا قوة، نسألك أن ترزقنا رحمتك ومغفرتك في شهر رمضان، وأن لا تخرجنا منه إلا وقد رضيت عنا، وغفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

باقي أيام ويعم الفرح وتشتعل الأنوار وتربط الشياطين ويبدأ مشوار الاطمئنان ويبدأ إعداد الإفطار والسحور وتعلوا المساجد بأصوات التراويح اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا اللهم أمين.

أدعية استقبال أول أيام شهر رمضان الكريم 2023

اللّهم بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات.

- اللّهم أهلّه علينا في أتمّ الصحة والعافية والسعادة والرّضا نحن وجميع أهلنا وجميع المسلمين.

- اللّهم بلغّنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبّره، وأعنّا على فهمه وتطبيقه.

- اللّهم بلغنا إياه بلوغًا يُغيّر حالنا إلى الأفضل، ويُطهّر أنفسنا من الداخل.

- اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين.

- اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة.

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