الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد أول أيام شهر رمضان 2024 وأدعية استقبال الشهر الكريم

صور استقبال شهر رمضان
صور استقبال شهر رمضان

ينتظر المسلمون من كل دول العالم شهر رمضان كل عام فلقد خصه خص الله عز وجل شهر رمضان بفضائل وخصائص عن بقية شهور، فالله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنان، ويُغلق فيه أبواب النيران، ويُصفِّد فيه الشياطين، كما ثبت في "الصحيحين" فورد في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصُفِّدت الشياطين.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

شهر رمضان 2024 

ويتساءل المصريون عبر محرك البحث جوجل عن موعد شهر رمضان 2023  للاستعداد لهذا الشهر المبارك،  فأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل میلاد هلال شهر رمضان 2024، مؤكدًا أن هلال شهر رمضان 2024 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024.

 

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

موعد شهر رمضان 2024 ومسلسلات السباق الرمضاني الجديد

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وعدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم

 

موعد أول أيام  شهر رمضان 2024 

أوضح الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم رؤية هلال شهر رمضان 2024 سيكون يوم 10 مارس 2024، وأكمل  أن الهلال الجديد يبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 إلى 15 دقيقة.

 موعد غرة شهر رمضان 2024

أكد الدليل الفلكي، غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ فلكيًا تكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، حيث يتبقى 190 يومًا على شهر رمضان 2024.

دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2024

يستحب عند رؤية هلال رمضان، أن يكرر المسلمون دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ،  يقول دعاء رؤية هلال رمضان: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتُسَبِّح بحمده؛ قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدًا؛ ومن ثَمَّ نجده في بعض الأحاديث يُخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها، وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.

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