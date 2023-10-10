الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رمضان كريم

موعد شهر رمضان 2024 ومسلسلات السباق الرمضاني الجديد

شهر رمضان
شهر رمضان

مع قرب انتهاء العام الجاري واقتراب العام الجديد يزداد التساؤل عن موعد شهر رمضان 2024 والذي يتقدم موعده كل يوم في الأشهر الأولى من السنة عن السنة التي سبقها. 

موعد شهر رمضان 2024 

يمكن من خلال هذا التقرير التعرف على موعد شهر رمضان  2024 والتعرف على المسلسلات التي تخوض السباق الرمضاني للعام الجديد والمنافسات بينهم. 

نحن الآن في شهر ربيع الأول للعام الهجري 1445 ويتبقى 5 أشهر حتى يحين اليوم الأول في شهر رمضان والذي يكون موعده وفق الحسابات الفلكية الاثنين 11 مارس 2024 اي في الشهر التالت مباشرة من العام الميلادي الجديد، وبذلك يتبقى 153 يوم على شهر رمضان 2024.

وأيضا وفق الحسابات الفلكية فإن عدة شهر رمضان هو 30 يوم بحيث يكون أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل 2024 ويتبقى عليه 183 يوم.

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مسلسلات رمضان 2024 

يرتبط شهر رمضان بالسباق الرمضاني للمسلسلات التي تأتي خلال الشهر في منافسات محتدة ومن أبرز المسلسلات التي أعلنت خوضها السباق في رمضان القادم 2024.

مسلسل قصة المدينة  ويأتي من بطولة الفنان أحمد أمين الذي أصبح يخوض السباق الرمضاني بمسلسلات يترقبها جمهوره خاصة بعد نجاحه في مسلسل  جزيرة غمام والصفارة.

مسلسل الراكون والذي يأتي من بطولة النجم يوسف الشريف والذي أعلن عنه منذ أشهر تقريبًا.

مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة الفنان  ياسر جلال ويشاركه ياسمين رئيس، نور، شيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان  كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي ويتناول المسلسل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم.

مسلسل نعمة الأفوكاتو والذي يأتي من بطولة الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر ويتكون من 15 حلقة.

كما تعاقد الفنان عمرو يوسف والفنان روبي للتعاون معا مع مسلسل من إخراج محمد سامي لم يتم الاعلان عن اسمه حتى الان ومن المقرر أن يتم عقده في رمضان 2024. 

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موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وعدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم

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