الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: أين منظمات حقوق الإنسان بشأن ما يحدث فى غزة؟

مصطفى بكري
مصطفى بكري

تساءل الكاتب الصحفي مصطفي بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد، عن منظمات حقوق الإنسان، وأين الإعلام الغربي الذي وصفه بـ"الكاذب".

أكد بكري أن الكيان الصهيوني ينفذ مجازر حقيقية لإبادة الشعب الفلسطيني، حيث وصف الشعب الفلسطيني بأنه من الشعوب الصامدة والذين ضحوا من أجل القضية الفلسطينية.

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أضاف بكري أن الغرب يقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي تقام بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.

كما تساءل عن الولايات المتحدة، والبرلمان الأوروبي، عن موقفهم تجاه ما يحدث بالشارع الفلسطيني، قائلًا: "هل خرستم.. أنتم مجموعة من أناس فاقدي الضمير".

مصطفى بكرى: فلسطين قضية أمن قومى لمصر والعرب أجمع

مصطفى بكرى الكاتب الصحفي مصطفى بكري حقائق وأسرار صدى البلد الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني

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