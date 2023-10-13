مصطفى بكرى: أين منظمات حقوق الإنسان بشأن ما يحدث فى غزة؟

تساءل الكاتب الصحفي مصطفي بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد، عن منظمات حقوق الإنسان، وأين الإعلام الغربي الذي وصفه بـ"الكاذب".

أكد بكري أن الكيان الصهيوني ينفذ مجازر حقيقية لإبادة الشعب الفلسطيني، حيث وصف الشعب الفلسطيني بأنه من الشعوب الصامدة والذين ضحوا من أجل القضية الفلسطينية.

أضاف بكري أن الغرب يقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي تقام بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.

كما تساءل عن الولايات المتحدة، والبرلمان الأوروبي، عن موقفهم تجاه ما يحدث بالشارع الفلسطيني، قائلًا: "هل خرستم.. أنتم مجموعة من أناس فاقدي الضمير".