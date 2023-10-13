الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: إسرائيل مستمرة فى الرد على المقاومة وأمريكا تؤيدها فى ذلك

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة تؤكد أن لدي الإحتلال الاسرائيلي الحق في الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أن وزير الدفاع الأمريكي متواجد في إسرائيل لتقديم الدعم اللازم للاحتلال. 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له من قطر، أن الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في الرد على الهجمات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية كي لا تكرر حركة حماس ما فعلته.

وأوضح بلينكن، أن لقاءه مع وزير الخارجية القطري جاء في وقت صعب عقب الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي الموافق 7 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنه يعمل على تجنب انتشار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أننا نعمل أيضًا بكثافة لتأمين تحرير الأسرى الذين في قبضة المقاومة الفلسطينية، والذين من ضمنهم الأمريكيون. 

وتابع: "نحن في تواصل مستمر مع المسئولين الإسرائيليين ومع منظمات دولية وإنسانية مثل وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر حتى لا يتضرر الأبرياء والمدنيون في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه مستمر في التواصل والحديث مع الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لعدم إيذاء المدنيين.

الإحتلال الإسرائيلي قطر المقاومة الفلسطينية حماس الأسرى قطاع غزة

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