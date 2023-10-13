الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: فلسطين قضية أمن قومى لمصر والعرب أجمع

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن "علم العروبة باقٍ".

أشار بكري، أن قضية أمن قومي لمصر والعرب، مؤكدًا أن حديث الرئيس السيسي، أمس، ساهم في طمأنة الشعب المصري والعربي.

الشبراوي: الرئيس السيسي أطلق رسائل واضحة للفلسطينيين حفاظًا على القضية

 

ونوه على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت إجراء عدد من الاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي وتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث تضمن الحفل كلمة للرئيس خص فيها ما يحدث بالشعب الفلسطيني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكرى فلسطين الكاتب الصحفي مصطفى بكري حقائق وأسرار صدى البلد

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