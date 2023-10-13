مصطفى بكرى: فلسطين قضية أمن قومى لمصر والعرب أجمع

أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن "علم العروبة باقٍ".

أشار بكري، أن قضية أمن قومي لمصر والعرب، مؤكدًا أن حديث الرئيس السيسي، أمس، ساهم في طمأنة الشعب المصري والعربي.

ونوه على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت إجراء عدد من الاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي وتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث تضمن الحفل كلمة للرئيس خص فيها ما يحدث بالشعب الفلسطيني.