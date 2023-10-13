الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الشبراوي: الرئيس السيسي أطلق رسائل واضحة للفلسطينيين حفاظًا على القضية

الشيخ الشبراوي
الشيخ الشبراوي

أكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصورة عامة وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص، هو بمثابة حرب ممنهجة استخدمت فيها كل الأسلحة بما في ذلك سلاح الإعلام بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف “الشبراوي” في تصريحات له، أن وسائل الإعلام التي تعرض مشاهد القصف الإسرائيلي على أراضي قطاع غزة وكذلك رد الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه، عليها رصد استفزازات قوات الاحتلال والانتهاكات التي تمارسها سواء بإخلاء الأراضي لصالح المستوطنين أو الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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وتابع:"حتى تتضح الصورة جلية أمام أصحاب العقول الرشيدة ولا تنساق الإنسانية خلف الادعاءات الكاذبة والتصريحات الخاطئة التي طالعتنا بها الشاشات التلفزيونية والمنصات الإخبارية منقولة عن شخصيات دولية مسئولة في دول غربية وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي بهذه التصريحات نموذجًا لتضليل الرأي العام العالمي".

وشدد الشيخ الشبراوي، أنه على كل صاحب عقل وبصيرة الانتباه إلى الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الكليات العسكرية أمس، حول حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 

وطالب “الشبراوي” الفلسطينيين باستيعاب رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحفاظ على صمودهم وتمسكهم بالأرضه حتى لا تضيع القضية.

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