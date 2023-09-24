الشبراوى: الاحتفال بمولد النبى فرحة تملأ القلوب وأمر لا يحتاج نقاشًا

تحتفل الطريقة الشبراوية الخلوتية بذكرى المولد النبوي الشريف في مقرها بطريق صلاح سالم، بحضور الشيخ محمد محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، وأبناء الطريقة بعدد من المحافظات، وعدد من مشايخ الطرق الصوفية.

أكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاحتفاء بمولد أشرف الخلق المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هو من الأمور التي لا تحتاج لنقاش أو جدال، فمن أراد أن يحتفل بذكرى مولد المصطفى ويحتفي بذكراه العطرة وسيرته الشريفة هو بلا أدنى شك يحب رسول الله ﷺ.

وتابع الشبراوي :"أما من لا يريد أن يحتفل فهو صاحب أمره وعليه ألا ينكر على أهل حب رسول الله ﷺ احتفالهم واحتفاءهم بخير البرية، فإن إنكار مثل هذا الأمر لا يعبر إلا عن غلظة قلب على أقل تعبير وإن شئت فقل فهو إنكار لمكانة النبي في نفوس أحبته".

وأضاف أن إدخال البهجة والسرور وإطعام الطعام في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأمور التي تحمل فرحة في القلوب والنفوس والتوسعة على المسلمين وعلى من ينكرون ذلك أيضًا أن يعيدوا فهم الدين وفق منظور المحبين لا المتعصبين.

وأضاف أن توقير وتقدير المصطفى صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته وسيرته في يوم مولده يضفي على النفوس حالة من السكينة تستدعي العمل بسنته والاقتداء به طوال العام، وعلى من يريد توقير نبيه وإحياء ذكرى مولده ألا يطالب غيره باتخاذ نفس موقفه وإلا عليه يوم المشهد العظيم أن يكتفي بعمله ولا يطلب شفاعة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.