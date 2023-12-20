للمعتمرين.. موعد غرة شهر رمضان المبارك 2024 في مصر

قليلٌ هو الزمن الذي يفصلنا عن نهاية العام الميلادي 2023، وفي هذه الأثناء يهتم المصريون بموعد شهر رمضان 2024، للاستعداد له في بداية العام الجديد، وهناك من يبحث من المواطنين عن بداية شهر رمضان للتحضر استعدادًا لأداء سنة العمرة في الشهر المبارك.

فضل العمرة في شهر رمضان 2024

يبحث المصريون عن فضل أداء العمرة في شهر رمضان ويحرصون على التوجه للملكة العربية السعودية في هذا الوقت المبارك من العام، فعن النبي ﷺ قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة"، وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه.

موعد غرة شهر رمضان المبارك 2024

ومن المتوقع أن يستقبل العديد من المواطنين شهر رمضان المبارك في الربع الأول من العام الجديد، وذلك وفقًا للتقويم الميلادي لعام 2024، حيث تصادف غرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 11 مارس 2024، وفق ما كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

عدد أيام شهر رمضان 2024

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن عدد أيام شهر رمضان في عام 2024 هو 30 يومًا، ومن المتوقع أن يبدأ عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

من المفترض أن يعلن مجلس الوزراء، إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وتستمر نحو 4 أيام وهي إجازة رسمية في جميع الجهات الحكومية ومدفوعة لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024

تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

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