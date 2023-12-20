الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للمعتمرين.. موعد غرة شهر رمضان المبارك 2024 في مصر

العمرة في شهر رمضان
العمرة في شهر رمضان

قليلٌ هو الزمن الذي يفصلنا عن نهاية العام الميلادي 2023، وفي هذه الأثناء يهتم المصريون بموعد شهر رمضان 2024، للاستعداد له في بداية العام الجديد، وهناك من يبحث من المواطنين عن بداية شهر رمضان للتحضر استعدادًا لأداء سنة العمرة في الشهر المبارك.

فضل العمرة في شهر رمضان 2024 

يبحث المصريون عن فضل أداء العمرة في شهر رمضان ويحرصون على التوجه للملكة العربية السعودية في هذا الوقت المبارك من العام، فعن  النبي ﷺ قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة"، وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه.

موعد غرة شهر رمضان المبارك 2024

ومن المتوقع أن يستقبل العديد من المواطنين شهر رمضان المبارك في الربع الأول من العام الجديد، وذلك وفقًا للتقويم الميلادي لعام 2024، حيث تصادف غرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 11 مارس 2024، وفق ما كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

موعد شهر رمضان 2024.. متى يبدأ المسلمون الصيام في مصر؟

تبدأ من 48 ألف جنيه.. أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان المقبل

موعد أول شهر رجب 2024 وبداية شهر رمضان الكريم بالحسابات الفلكية

 عدد أيام شهر رمضان 2024

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن عدد أيام شهر رمضان في عام 2024 هو 30 يومًا، ومن المتوقع أن يبدأ عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

 موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 

من المفترض أن يعلن مجلس الوزراء، إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من يوم  الأربعاء الموافق  10 أبريل 2024، وتستمر نحو 4 أيام وهي إجازة رسمية في جميع الجهات الحكومية ومدفوعة لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية.

 رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 

  • تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.
  • مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.
  • أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.
  • هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

موعد أول شهر رجب 2024 وبداية شهر رمضان الكريم بالحسابات الفلكية

 

اقرأ أيضًا: موعد أول شهر رجب 2024 وبداية شهر رمضان الكريم بالحسابات الفلكية

شهر رمضان موعد غرة شهر رمضان المبارك 2024 فضل العمرة عدد ايام شهر رمضان 2023 فضل أداء العمرة عمرة في رمضان رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر إجازة عيد الفطر المبارك عدد ايام شهر رمضان

مواد متعلقة

موعد شهر رمضان 2024.. متى يبدأ المسلمون الصيام في مصر؟

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟