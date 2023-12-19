الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2024.. متى يبدأ المسلمون الصيام في مصر؟

شهر رمضان
شهر رمضان

ارتفع البحث حول موعد شهر رمضان 2024 عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، خلال الساعات الأخيرة، حيثُ سيحل شهر رمضان المبارك في أوائل شهر مارس من العام المقبل، ليكون بمثابة وقت للتأمل والاحتفال بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

موعد شهر رمضان 2024

يُعدّ شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي، إذ إنه الوقت الذي يركز فيه المسلمين في جميع أنحاء العالم على الصلاة والصيام والصدقة والتفاني الديني، ويكون الثلث الأخير منه هو فترة مقدسة بشكل خاص، لأنه يحيي ذكرى نزول الآيات الأولى من القرآن على النبي محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام).

ويعتبر الاحتفال السنوي بهذا الشهر الخاص أحد أركان الإسلام الخمسة وتُعرف الليلة التي نزل فيها القرآن بليلة القدر، حيثُ طوال فترة الشهر الكريم، يبدأ المسلمون البالغون القادرون جسديًا وعقليًا يومهم بالصيام، مع وجبة قبل الفجر تُعرف باسم "السحور".

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متى يأتي شهر رمضان 2024 وكم يستمر؟

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في العام المقبل مساء الإثنين 11 مارس 2024، وينتهي في 9 أبريل 2024. وفقًا لتقديرات التقويم الميلاديّ

أدعية مستحبة في رمضان

- "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" - سورة آل عمران: 8

- "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" - سورة البقرة: 250

- "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" - سورة البقرة: 286

- "ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" سورة طه الآية 25 – 28

- "لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين." سورة الأنبياء - الآية 87

- "ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." سورة الحشر - الآية 10

- "ربّ ابنِ لي عندك بيتًا في الجنّةِ" سورة التحريم - الآية 11

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