أسعار عمرة شهر رجب 2024 والأوراق المطلوبة للحجز والبرامج المتاحة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رجب المبارك لذلك ستتسلل المواطنيين الراغبين في اداء عمرة رجب 2024.. أحد الأشهر الحرم، والذي يوافقبداية شهر رجب السبت 13 يناير المقبل.

أسعار عمرة شهر رجب 2024

في نفس الوقت تصدر عملية البحث عن اسعار عمرة شهر رجب 2024، محرك البحث جوجل وذلك بعد قامت الشركات السياحية بالاعلان رسميا عن الاسعار وتفاصيل البرامج الخاصة بعمرة شهر رجب.

وترصد الدستور خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة حول اسعار عمرة شهر رجب للتسهيل علي الراغبين في اداء الفريضة والمتابعين للدستور معرفة كل ما يخص عمرة شهر رجب 2024.

أسعار برامج عمرة رجب 2024

وكانت قد اعلنت غرفة الشركات السياحية من قبل عن اسعار برامج عمرة رجب 2024، تتضمن البرامج ١٥ يوما 10 ليال بمكة المكرمة و4 ليال بالمدينة المنورة)، بالاسعار التلية الأسعار كالتالي:

- بلغت سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثنائية: 32.700 ألف جنيه.

- بلغت سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثلاثية: 30.500 ألف جنيه.

- بلغت سعر عمرة شهر رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة رباعية: 28.500 جنيه.

مع اختلاف الاسعار وفقا لقرب المسافة من والي الحرم الماكي.

ويشمل برنامج العمرة كل ما يلي:

تذاكر االطيران علي كلا من الخطوط السعودى ومصر للطيران «القاهرة/المدينة - جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

الانتقالات الداخلية بالمملكه بأتوبيسات حديثة

مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

رسوم التأشيرة

باركود وزارة السياحة

توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

الأوراق المطلوبة لعمرة رجب 2024

أما فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحجز رحلة عمرة رجب 2024، وفقا للضوابط التي اعتمدها وزارة السياحة جاءت كالتالي:

- جواز سفر حديث صالح لمدة «سنة».

- عدد (2) صورة شخصية (6x4) لكل معتمر «خلفية بيضاء».

واوضحت الشركات السياحية انه يتم احتساب سعر صرف الريال على 10.50، وفي حالة دفع 50% من البرنامج يعفي من أي زيادة، كمايتم احتساب سعر تذكرة الطيران بـ 8500 جنيه طيران مباشر وأي زيادة تُضاف على تكلفة برنامج العمرة.