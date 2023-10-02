الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ضوابط ترخيص الليموزين في الشركات السياحية

شركات السياحة
شركات السياحة

تلقت غرفة شركات السياحة خطابا رسميا من وزارة السياحة والاثار يفيد بتطبيق، القرار الوزارى رقم 661 لسنة 2016 حول الحد الأدنى من مقاعد الليموزين المسموح بها لممارسة النشاط في شركات السياحة والترخيص به.

ترخيص ليموزين شركات السياحة 

وأشار الخطاب الصادر عن وزارة السياحة والآثار أمس وتم تعميمه على الشركات السياحية الأعضاء بالغرفة أن أي شركة لم تصل بعد للحد الأدنى تم منحها مهلة لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من استكمال عدد المقاعد، محذرة من أنه ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة.

كما منح القرار الشركات السياحية التى لديها خلال بالحد الأدنى من مقاعد الليموزين المسموح بها لممارسة النشاط طبقا لنص القرار الوزارى رقم 661 لسنة 2016 مهلة أخيرة تبدأ من 2023/10/1 حتى 2023/12/31 حتى تتمكن تلك الشركات من استكمال عدد المقاعد، محذرة من أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة. 

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ضوابط ترخيص الليموزين في الشركات السياحية

تضمنت الضوابط  الخاصة  بترخيص نشاط الليموزين في الشركات السياحية

اولا:  تلتزم الشركة بأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وخاصةً فيما يتعلق بالمواصفات القياسية وكذا تحديد الموديل المصرح به وذلك عند الترخيص لها لأول مرة وألا يزيد عداد المسافة بها عن 1000 كيلومتر عند فحصها سياحيًا لأول مرة.

ثانيا: المركبات مصممة لركوب أفراد بحد أقصى سبعة ركاب خلاف السائق.

ثالثا: تلتزم جميع الشركات السياحية بوضع لوحة فى مكان بارز داخل المركبة مدونًاعليها رقم هاتف للإبلاغ عن الشكاوى والمقترحات.

رابعا:  أن يتم وضع علامة مميزة باسم الشركة على بابي السيارة الأماميين.

خامسا:  بالنسبة للشركات السياحية فئة ( أ ) سياحة عامة يسمح لها بنشاط الليموزين، على ألا يقل عدد المقاعد عن عشرين مقعدًا بحد أدنى عند الإنشاء.

سادسا:  بالنسبة للشركات السياحية فئة (ج) نقل سياحى يسمح لها بنشاط الليموزين، على ألا يقل عدد المقاعد عن خمسين مقعدًا بحد أدنى عند الإنشاء.

سابعا: فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى بعدد المقاعد اللازمة لطاقة إنشاء نشاط الليموزين واستمراريته يتم إلغاء نشاط الليموزين بعد إجراء تحقيق كتابي، كما يتم إبلاغ الجهات المعنية ذات الصلة ولا يسمح بمعاودة الشركة لممارسة ذات النشاط إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ قرار إلغاء النشاط.

ثامنا: لا يتم تطبيق الحد الأدنى المقرر لبدء نشاط الليموزين على الشركات السياحيةأيًا كانت فئاتها حال كونها سيارات إنتاج محلى أو مستوردة وغير متمتعة بالإعفاء الجمركي.

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