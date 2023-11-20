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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. الشركات السياحية تتلقى طلبات الراغبين في الحج

الحج السياحي
الحج السياحي

أعلنت غرفة الشركات السياحية اليوم عن بدء تلقي طلبات المواطنيين الراغبين في أداء الحج لهذا العام.

وأعلنت الشركات رسميا فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبرالجاري، و6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر تلقي الطلبات  حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

موعد إجراء القرعة العلنية للحجاج السياحة 

وأشارت الغرفة في خطابها الذي تم تعميمه على الشركات السياحية إلى أن الوزارة حددت موعد إجراء القرعة العلنية للحج السياحي لاختيار المواطنين في كافة مستويات الحج السياحي لإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

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اعتماد ضوابط الحج السياحي 

جاء ذلك بعد أن اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أمس الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون84 لسنة 2022 المنظم للحج،  حيث تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة للحج  وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج والعمرة  بالتعًان مع  اللجان الفنية بالإدارة المركزية لقطاع الشركات السياحة بوزاوة السياحة والاثار ومشاركة ممثلي القطاع الخاص والذي يمثلك الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

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تعليمات للشركات بالالتزام 

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها. وفقا الضوابط التي تم اعتمادها رسميا.

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