غرفة السياحة: التزام الشركات بالضوابط المنظمة لعمل برامجها السياحية أول أكتوبر

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة لإقامة البرامج السياحية، لافتة إلى أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل تلتزم شركات السياحة بتحميل إخطاراتها لبرامجها التي ستنفذها للأفواج السياحية من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية وموافاة مركز الإخطارات بقسم مباحث الشركات بقطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بنسخة ورقية مطبوعة ومختومة بشعار الشركة من الإخطار الذي تم تحميله على المنظومة للحصول على الموافقة الأمنية على البرنامج المقدم تمهيدًا لإنهاء العمل بالإخطار الورقي بشكل كامل، وفقًا لما ورد إلى الغرفة من مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي.

وأشارت الغرفة في منشور عُمم على جموع الشركات إلى أنه تمت ميكنة الإخطارات الخاصة بتحركات عملاء الشركات السياحية الأجانب، حيث يتم إرسال الإخطار بـالبرامج السياحية التي سيتم تنفيذها للسائحين آليًا منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، موضحة أنه في حالة أن واجهت الشركة السياحية أي صعوبات في تحميل الإخطار على المنظومة يجب اتباع الخطوات التالية:

طباعة صورة من الشاشة التي تظهر الخطأ أو المشكلة التي أعاقت الشركة عن استكمال تحميل الإخطار من خلال المنظومة، وملء الذي يوضح أسباب عدم قيام الشركة بإرسال الإخطار المميكن من خلال المنظومة وإرسال الإخطار الورقي للجهات المختصة.

وأوضحت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والجزاءات المنصوص عليها بالقانون تجاه الشركات المخالفة لاتباع المنظومة الجديدة.

يُشار إلى أنه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، وقطاع شرطة السياحة ممثلة في قطاع تأمين الأفواج والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، تم إنشاء منظومة لربط مفردات الحركة السياحية بالمنطقة المركزية مع وزارة الداخلية للتسهيل على شركات السياحة في عملية إخطار شرطة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بعملاء الشركات الأجانب.