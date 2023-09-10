تأجيل ورشة بين شركات السياحة المجرية ونظيرتها المصرية

أعلنت غرفة شركات السياحة، تأجيل تنظيم ورشة عمل التي من المقرر لها أن تقام بدولة المجر بين شركات السياحة المجرية وشركات السياحة المصرية، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجارى، على هامش الزيارة الرسمية التي سيقوم بها أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وأشارت الغرفة إلى أنه قد تقرر تأجيل ورشة العمل بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها المجرية الى شهر أبريل 2024.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من التعاون والتنسيق مع دولة المجر وخاصة على المستوى السياحى ، ففي عام 2015 تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال السياحة، كما شاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO في دورته الـ45 والتي عقدت بالعاصمة المجرية بودابست في مارس 2022 والتي شاركت فيها مصر كضيف شرف بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني.

كما استضافت مصر في شهر ديسمبر الماضي المؤتمر السنوى لاتحاد شركات السياحة المجرية MUISZ، وشاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل التي تم تنظيمها على هامش المؤتمر.

كما تقوم شركة Wizz Air ويز إير المجرية بتسيير عدد من الرحلات إلى عدد من المطارات المصرية مثل شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وبرج العرب بالإسكندرية، وتعمل الشركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على زيادة رحلاتها على مصر من مختلف النقاط.

يشار إلى أن السفير أندراش أيمر كوفاكش András Imre KOVÁCS سفير دولة المجر بالقاهرة، قدم دعوة وزير الخارجية والتجارة بالمجر إلى وزير السياحة والآثار لزيارة دولة المجر والمشاركة في تنظيم منتدى الأعمال عن السياحة، والذي سيشارك به عدد كبير من وكلاء السياحة والسفر.

