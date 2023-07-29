السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تبحث الاستعانة بـ"بيت خبرة" للترويج لسياحة اليخوت

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن هناك تعاونا بين وزارتي السياحة والنقل في ملف سياحة اليخوت، مؤكدا العمل حاليا على تطوير الموانئ المختلفة.

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء النافذة الموحدة لسياحة اليخوت والتي يتم من خلالها تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية لاستخراج التصاريح اللازمة، واختصار الوقت على مالكيها، كما أنه تم تطوير نحو 25 ميناء، ويجري العمل حاليا على استهداف منتج زيارة مصر من البحر "Visit Egypt by Sea"، وهي إتاحة زيارة مصر لمن يملكون يخوتا خاصة.

وتابعت أن تجرى مشاورات حالية مع وزارة النقل لترويج منتج سياحة اليخوت، تتضمن الاستعانة بأحد بيوت الخبرة للمساعدة في الترويج السياحي وكيفية تقديم هذا المنتج الذي سيحقق إيرادات سياحية مرتفعة، كونه يجذب الطبقات الغنية من السائحين إلى مصر، كما يبحث الترويج لإجراءات مصر الأخيرة لجذب تلك النوعية من السياحة، مؤكدة أن الدولة تولي اهتماما خاصا بهذا المنتج، وتعمل على الخروج بأفضل صوره الممكنة.

وفى ذات السياق، كشف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن أن الهيئة تعمل حاليا على إطلاق فيلم وثائقي حول اليخوت لدعم وترويج سياحتها في مصر، موضحا أن الفيلم سيكون عبارة عن فيلم تفصيلي حول كل ميناء والخدمات المتوافرة بكل ميناء وما يحتاجه قبطان اليخوت من معلومات والتفاصيل الفنية التي يريدها لمسار رحلاته.

وأضاف القاضي أنه سيتم تصوير فيلم ترويجي قصير لمالكي اليخوت، متابعا أنه سيجري مخاطبة مالك اليخت وقائده باللغة التي تتماشى مع كل منهم، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد المشاركة في المعارض الدولية التي تقام لسياحة اليخوت، بالإضافة إلى نشر إعلانات في المجالات المتخصصة عن اليخوت واستقبال مصر لها والتجهيزات التي تمت لرفع كفاءة الموانئ المصرية لاستقبال اليخوت.

السياحة والآثار النقل سياحة اليخوت وزارة النقل زيارة مصر من البحر النافذة الواحدة لسياحة اليخوت

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران في أراضي الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة