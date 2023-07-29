"السياحة" تبحث الاستعانة بـ"بيت خبرة" للترويج لسياحة اليخوت

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن هناك تعاونا بين وزارتي السياحة والنقل في ملف سياحة اليخوت، مؤكدا العمل حاليا على تطوير الموانئ المختلفة.

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء النافذة الموحدة لسياحة اليخوت والتي يتم من خلالها تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية لاستخراج التصاريح اللازمة، واختصار الوقت على مالكيها، كما أنه تم تطوير نحو 25 ميناء، ويجري العمل حاليا على استهداف منتج زيارة مصر من البحر "Visit Egypt by Sea"، وهي إتاحة زيارة مصر لمن يملكون يخوتا خاصة.

وتابعت أن تجرى مشاورات حالية مع وزارة النقل لترويج منتج سياحة اليخوت، تتضمن الاستعانة بأحد بيوت الخبرة للمساعدة في الترويج السياحي وكيفية تقديم هذا المنتج الذي سيحقق إيرادات سياحية مرتفعة، كونه يجذب الطبقات الغنية من السائحين إلى مصر، كما يبحث الترويج لإجراءات مصر الأخيرة لجذب تلك النوعية من السياحة، مؤكدة أن الدولة تولي اهتماما خاصا بهذا المنتج، وتعمل على الخروج بأفضل صوره الممكنة.

وفى ذات السياق، كشف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن أن الهيئة تعمل حاليا على إطلاق فيلم وثائقي حول اليخوت لدعم وترويج سياحتها في مصر، موضحا أن الفيلم سيكون عبارة عن فيلم تفصيلي حول كل ميناء والخدمات المتوافرة بكل ميناء وما يحتاجه قبطان اليخوت من معلومات والتفاصيل الفنية التي يريدها لمسار رحلاته.

وأضاف القاضي أنه سيتم تصوير فيلم ترويجي قصير لمالكي اليخوت، متابعا أنه سيجري مخاطبة مالك اليخت وقائده باللغة التي تتماشى مع كل منهم، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد المشاركة في المعارض الدولية التي تقام لسياحة اليخوت، بالإضافة إلى نشر إعلانات في المجالات المتخصصة عن اليخوت واستقبال مصر لها والتجهيزات التي تمت لرفع كفاءة الموانئ المصرية لاستقبال اليخوت.