الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى رمضان 2024؟.. أول أيام شهر الصيام المبارك في مصر

شهر رمضان
شهر رمضان

ينتظر الكثير من المسلمين حلول العالم قدوم شهر رمضان المبارك 2024 على أحر من الجمر ويكثف البحث عن “متى رمضان 2024 العد التنازلي” لمعرفة موعده مع اقتراب نهاية العام الميلاد الماضي وشهر رمضان له مكانة كبيرة في نفوس جميع المسلمين فله عدد كبير من الفضائل وفيه تغفر الذنوب وتعتق الرقاب من النار، كما ينتظرونه لأداء فريضة الصيام خلال هذا الشهر الفضيل التي تعد الركن الرابع من أركان الإسلام.

متى رمضان 2024 العد التنازلي؟

وأعلنت مركز البحوث الفلكية المصرية، أنه من المتوقع أن يكون موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 يوم الحادي عشر من شهر مارس، وبالتالي يتبقى نحو  78 يومًا على بداية الشهر الكريم، سيتم التأكيد على هذا الموعد بعد رصد الهلال في اليوم العاشر من مارس، وتجريها هيئة الإفتاء المصرية وبحسب المركز الفلكي، سيستمر شهر رمضان هذا العام لمدة ثلاثين يومًا.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

من المفترض أن يكون عيد الفطر في اليوم التاسع من أبريل، وستستمر فترة العيد لثلاثة أيام حتى الحادي عشر من أبريل. وبالتالي، تبقى حوالي شهرين وثلاث أسابيع على حلول الشهر الفضيل. 

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دعاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2024 

وورد في كتب السيرة النبوية صيغة دعاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك، إذ  كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024 

اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.

اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.

اللهم زف اسمائنا بعالي سمائك واكتبنا في رمضان من عتقاء النار.

اللهم قرب إلينا الأمور المنتظرة في شهر رمضان المبارك، وارزقنا فضل هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا في شهرك الفضيل من المقبولين.

اللهم اهل علينا شهر رمضان المبارك بالصحة والعافية، وارزقنا فية القدرة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم.
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