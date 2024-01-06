السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ودعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 6-1-2024 المكتوبة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 6-1-2024 المكتوبة، من أكثر عمليات البحث في ساعات السحر خاصة من قبل الراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والسداد في كافة أمور الدنيا والآخرة.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 6-1-2024 المكتوبة

يعرض الدستور للقراء صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 6-1-2024 المكتوبة الاستعانة بها في طلب الأرزاق والكرام من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد للجميع والتي جاءت كما يلي:-

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي.. وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي.. وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي يوم ألقاء.

اللهم أرزقني رزقا لم أتوقعه.. خير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني سخر لي.. وبشرني وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وارح بالي وقلبي.. وأسعدني واعفو عني.. وقر عيني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد.

 

txt

أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

txt

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الجمعة 29-12- 2023

 

دعاء الصباح مكتوب

اللهم أنت السلام هادي الأنام.. جابر الكاسر مفرج الهم الأحزان.. أنزل طمأنينتك على كل قلب ارهقته الحياة.. وانزل عافيتك على كل مريض.. اللهم إني أسألك بعد الضيق فرجا.. وأن تجعل لنا من كل هم مخرجا وفي كل دعاء قبول واستجابة.

اللهم اجعل لنا نصيب في سعة الرزق.. وتيسير الأحوال.. وقضاء الحوائج.. وإجابة الدعوات.. اللهم لطفك بقلوبنا.. وأحوالنا.. وأيامنا.. وتولنا بسعتك وعظيم فضلك وسلطانك.. إنك على كل شيء قدير.

txt

دعاء الفجر مكتوب.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 5-1-2024

txt

أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023


أذكار الصباح اليوم

اللهم لك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. بيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. سره وعلانيته.. فأهل أنت أن تحمد.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوب ظلمت بها نفسي.. اعصمني فيما بقى من عمري.. وأرزقني عملا زكيا ترضى به عني.

اقرأ أيضاً 

دعاء العام الجديد 2024.. وأدعية رأس السنة للأهل والأصدقاء

موعد بداية شهر رجب 2024 وفضل أدعية شهر رجب لجلب الرزق

الدعاء للمتوفي.. أدعية للأموات بالرحمة والمغفرة من الذنوب في يوم الجمعة

دعاء الفجر دعاء الفجر أذكار الصباح اليوم أذكار أذكار الصباح الصباح دعاء الفجر مكتوب

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

عاجل.. مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم شعفاط شمال القدس

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 6-1-2024 فى البنوك

عاجل.. "ميرسك" تحذر من اضطراب كبير وتحول سفنها بعيدا عن البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة