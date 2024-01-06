ودعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 6-1-2024 المكتوبة

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 6-1-2024 المكتوبة، من أكثر عمليات البحث في ساعات السحر خاصة من قبل الراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والسداد في كافة أمور الدنيا والآخرة.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 6-1-2024 المكتوبة

يعرض الدستور للقراء صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 6-1-2024 المكتوبة الاستعانة بها في طلب الأرزاق والكرام من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد للجميع والتي جاءت كما يلي:-

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي.. وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي.. وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي يوم ألقاء.

اللهم أرزقني رزقا لم أتوقعه.. خير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني سخر لي.. وبشرني وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وارح بالي وقلبي.. وأسعدني واعفو عني.. وقر عيني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد.

دعاء الصباح مكتوب

اللهم أنت السلام هادي الأنام.. جابر الكاسر مفرج الهم الأحزان.. أنزل طمأنينتك على كل قلب ارهقته الحياة.. وانزل عافيتك على كل مريض.. اللهم إني أسألك بعد الضيق فرجا.. وأن تجعل لنا من كل هم مخرجا وفي كل دعاء قبول واستجابة.

اللهم اجعل لنا نصيب في سعة الرزق.. وتيسير الأحوال.. وقضاء الحوائج.. وإجابة الدعوات.. اللهم لطفك بقلوبنا.. وأحوالنا.. وأيامنا.. وتولنا بسعتك وعظيم فضلك وسلطانك.. إنك على كل شيء قدير.



أذكار الصباح اليوم

اللهم لك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. بيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. سره وعلانيته.. فأهل أنت أن تحمد.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوب ظلمت بها نفسي.. اعصمني فيما بقى من عمري.. وأرزقني عملا زكيا ترضى به عني.