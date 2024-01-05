دعاء الفجر مكتوب.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 5-1-2024

ورد في فضل دعاء الفجر أحاديث كثيرة، ويُستحب أن يقال دعاء الفجر بعد صلاة الفجر، أو بعد شروق الشمس، ويهتم المسلمون بقراءة دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 5-1-2024، وهو ما تعرضه "الدستور" في التقرير التالي:

دعاء الفجر مكتوب

عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ".

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ".

أذكار الصباح اليوم

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

"أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين".

"اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور".

"اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".

"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا".

"اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أعوذ بك من زيغ القلب والمرض".

"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم، وذل السؤال، وأعوذ بك من قهر الرجال".

"اللهم إني أسألك أن أكون من عبادك الذين اتقوا، وأوصيك أن تحفظني من الشيطان الرجيم".

"اللهم إني أسألك أن تجعل هذا اليوم يوم خير ويمن وبركة علي، اللهم ارزقني فيه رزقًا حلالًا طيبًا، اللهم ادفع عني فيه كل سوء ومكروه، اللهم إني أسألك أن تحفظني فيه من كل سوء ومكروه، اللهم إني أسألك أن تجعلني فيه من عبادك الصالحين المقبولين".