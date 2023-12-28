احتلت صدارة البحث.. دعاء البرق والرعد مكتوب بمناسبة موسم الشتاء

دعاء البرق والرعد.. من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة لاسيما بعد ما يشهده طقس القاهرة الكبرى وباقي المحافظات من انقلاب حيث تواجه بعض المحافظات البرق والرعد، وساءت حالة الطقس محافظات أخرى إلى سقوط أمطار رعدية في ذروة فصل الشتاء واقتراب شهر لذا احتلت عبارة دعاء البرق والرعد الصدارة على محرك البحث «جوجل».

دعاء البرق والرعد عن النبي محمد

عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت أدعية نرددها وقت حدوث البرق والرعد والمطر. يحث المسلم على الإكثار من الدعاء في هذه الأوقات، لعلها ساعة إجابة. وفيما يلي دعاء الرعد والبرق:

قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: "إن للرعد ملكًا من الملائكة موكلًا بالسحاب، بيده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره". وورد عن ابن عباس رضى الله عنه: "الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، ومعه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث يشاء الله".

دعاء البرق ودعاء الرعد

ونقل عن عبدالله بن الزبير -رضي الله عنه- أنه عندما يسمع صوت الرعد، كان يقول: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، ثم يقول: "إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض". وكما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله، (ص)، كان إذا رأى المطر يقول:"اللهم صيّبًا نافعًا"، ورواه البخاري.

دعاء الرعد والبرق من السنة النبوية

- اللهم اغفر لي، واعف عني، وعافني، واهدني إلى الصراط المستقيم، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وللمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات.

- اللهم إني أسألك إيمانًا دائما، وقلبًا خاشعًا، وعلمًا نافعًا، ويقينًا صادقًا، ودينا قيما، اللهم إني أسألك العافية من كل بلية، اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس، اللهم إني أسألك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات.

دعاء البرق ودعاء الرعد مكتوب

- اللهم إني اعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي القيوم الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا البلاء، إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى الدرجات سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

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