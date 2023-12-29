الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الجمعة 29-12- 2023

أذكار الصباح
أذكار الصباح

أذكار الصباح ودعاء الفجر من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهو باب من أبواب المودة والمحبة بين العبد وربه، وهو وسيلة من وسائل استجابة الله لدعوات عباده.

و الدعاء له أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فهو يحقق له الكثير من الفوائد، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي أذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الجمعة 29-12 -2023.

دعاء الفجر مكتوب

اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك، ولك الحمد، وإليك النشور.

اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا.

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

«اللهم أعوذ بك من العجز والكسل».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

أذكار الصباح اليوم

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

دعاء للمتوفي

اللهم اغفر ل (اسم الميت) وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم إن كان (اسم الميت) محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه.

اللهم أسكنه فسيح جناتك، واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واجعله من أهل السعادة والفرح، واجمعنا به في جنات النعيم.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

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