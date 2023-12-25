حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية.. دعاء استقبال العام الجديد 2024

يحرص الكثير على الدعاء في ليلة رأس السنة الميلادية 2024، ودعاء استقبال العام الجديد 2024 والتعبير عن الامتنان لله عز وجل كونه أحياهم ونقلهم من عام مضى إلى عام جديد سيبدأ، وحينما تدق الساعة 12 منتصف الليل يوم الأحد 31 ديسمبر الجاري، سنعبر جميعًا إلى 2024 دون رجعة حتى لو لحظة في العام السابق، وهذا يمنح الخلف في كل مكان بالأرض فرصًا جديدة للحياة، وهو ما يستقبله المسلم بالدعاء والاستغفار وطلب الخير والرزق من الله.

حكم الاحتفال بالعام الجديد 2024

بخصوص الاحتفال بـ العام الجديد، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يُعتبر جائزًا ولا بأس به نظرًا لطابعه الاجتماعي والمناسبة القومية التي تمثلها، كما أكدت على ضرورة احترام الآداب الإسلامية خلال هذه الاحتفالات، والابتعاد عن كل ما يتعارض مع القيم الإسلامية أو الأخلاق الحميدة والعادات السليمة.

وأوضحت دار الإفتاء أن جواز الاحتفال بـ العام الجديد يأتي رغم ارتباط هذه الاحتفالات بأصول دينية مثل احتفالات الكريسماس، لأن المشاركة فيها لا تعني الإقرار بجوانب دينية تخالف عقيدة الإسلام. كما استدلت بمشاركة بعض الصحابة وعلماء الأمة في بعض المظاهر الاجتماعية لأعياد غير المسلمين، مثل تناول طعامهم المخصص لهذه المناسبة، دون أن يُعتبر ذلك اعترافًا بما يتعارض مع عقائدهم الإسلامية.

دعاء توديع السنة الميلادية المنتهية 2023

اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي.

اللهم ما عملتُ في هذه السنة ممَّا ترضاه، ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم.

اللهم اغفر لي في هذه السنة ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني.

اللهم قد مضى عام بما فيه من ذنوب وحسنات، فاللهم زد في حسناتي وتجاوز عن سيئاتي واكتب لي التوبة النصوح.



دعاء استقبال العام الجديد 2024

اللهم أني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك، سميته لنفسك، او انزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وذهاب حزني وغمي.

اللهم في بداية هذه السنة الجديدة أتمنى له كل الخير والتوفيق في حياته وعمله، اللهم بارك له في رزقه واجمع بيننا على خير يا رب العالمين.

اللهم اجعل عامنا هذا خير وبركة واكتب لنا فيه السلامة من كل شر والرزق الكثير برضا لا ينقطع ومتعنا بعمر مديد نحن ومن نحب وأزل هموم القلوب إنك قريب مجيب الدعاء.

اللّهمّ ارزقنا خير هذا العام أوّله وأوسطه وأخره، واجعلنا في هذا العام هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين.

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