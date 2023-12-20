الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2024 للأهل والأصدقاء

راس السنة
راس السنة

مع قرب حلول العام الجديد يكثر التساؤل عن رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2024 عبر جوجل، التي تضم العديد من العبارات الرقيقة والأدعية الجميلة التي تجد في طياتها أمنيات من الخير والتوفيق والسعادة، وتتبادل الأصدقاء والأحبة التهاني.

أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2024

وتستعرض "الدستور" أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية التي تكون مليئة بالتفاؤل والأمل، فضلا عن رسائل رومانسية للحبيب.

رسائل تهنئة بالعام الجديد

نهاية لشيء ما والبدء من جديد.
كلمات العام الماضي تنتمي إلى لغة وصوت العام الماضي وكلمات العام المقبل تنتظر صوتا آخر ولغة أخرى.
الأمل يبتسم من عتبة العام القادم ويهمس بأنه هذا العام سيكون أكثر سعادة.
عام جديد لتغمض عيناك على النهايات القديمة وتفتح قلبك لبدايات جديدة.
خذ نفسًا إيمانيًا قويًا وابدأ هذا العام الجديد الرائع بالإيمان بالله وبنفسك.
مع بداية العام دائمًا ما ندرك أن المستقبل ملك لأولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم ويسعون لتحقيقها.
وبنظرة إيجابية لما يحصل معنا ومع بداية عامنا الجديد، يا لها من فكرة رائعة أن بعض أفضل أيام حياتنا لم تحدث حتى الآن.
المتفائل يبقى مستيقظًا حتى منتصف الليل لمشاهدة العام الجديد، أما المتشائم فسيبقى مستيقظًا للتأكد من أن السنة القديمة ستغادر قريبًا.
من رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية القوة تظهر ليس فقط في القدرة على الاستمرار ولكن في القدرة على البدء من جديد، دع هذا شعارك للعام الجديد.
من الجميل أن تتذكر في بداية العام بأن سر التغيير هو تركيز كل طاقتك ليس على محاربة القديم، ولكن على بناء الجديد.
في رأس السنة الجديدة، اذهب بثقة وقوة تجاه أحلامك وحققها.

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أجمل رسائل راس السنة

إلى أغلى الناس أود أن أعبر عن فرحتي بقدوم عام جديد علينا وأنتم إلى جواري، بكم تحلو الأوقات لذا أدعو الله أن يديم وجودكم، عام سعيد عليكم.
في العام الجديد أتمنى لكم أن تعيشوا في سعادة وهناء، وأن ييسر الله لكم كل صعب وأن يبعد عنكم الهم والحزن.
تمر الأيام سريعًا وها قد حل علينا عام جديد أتمنى من الله أن يكون عام سعيد عليكم وأن تعيشوا في فرح وتمضوا أجمل اللحظات برفقة من تحبون.
عام سعيد عليكم وأتمنى لكم في هذه المناسبة السعيدة كل الحب والتوفيق وتحقيق الأمنيات.

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للأهل والزملاء.. رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024

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