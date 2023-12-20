الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال أيام.. مواعيد حفلات احتفالات رأس السنة 2024 لنجوم الفن

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة

أيام قليلة ستفصلنا عن انتهاء عام 2023، حيث اعتاد الكثير من نجوم الفن الاحتفال به واستقبالهم بعدد من الحفلات الفنية الصاخبة في العالم احتفالا بالكريمساس، ويكثر التساؤل عن حفلات احتفالات رأس السنة 2024 وموعدها عبر جوجل، ولكن مع قرب قدوم عام 2024.

حفلات احتفالات رأس السنة 2024

وفي التقرير التالي تنشر «الدستور»، القائمة المبدئية لحفلات رأس السنة.

وتستعد المغنية أصالة لإحياء حفل رأس السنة مع المطربة أحلام بدبي، في يوم 15 من ديسمبر الحالي، ومن المقرر أن يقدما عددا كبيرا من أغانيهما المميزة للجمهور، وخاصة عقب طرح أغانيهم الجديدة، وطرحت تذاكر الحفلات على 9 فئات مختلفة.

وتحتفل أحلام خلال الحفل بألبوماتها الغنائية بمدار مشوارها الفني؛ التي قد تجاوزت 14 ألبومًا، كما أن احتفلت أصالة بطرح ألبومها الجديد وهو «لحقت نفسي»، وطرحت عدد 6 أغنيات منه وهي «لما بنتجاهل، أغنية رجل مثالي، أغنية مارس ابريل، الأخبار الحلوة، أغنية مانجا، فوق»، وتعاونت عبره مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

حفل الفنان تامر عاشور في رأس السنة 2024

ويستعد المطرب تامر عاشور للقيام بإحياء حفل جماهيري احتفالا برأس السنة، في يوم 22 ديسمبر الجاري، وقد تم طرح تذاكر الحفل والتي قد جاءت الأولي منها بقيمة 510 جنيهات والفئة الثانية بقيمة 360 جنيها، وأعلن عن التبرع بجزء من كافة إيرادات الحفل لصالح الشعب الفلسطينى ومساندته عبر جمعية الهلال الأحمر.

حفل هاني شنودة في رأس السنة 2024

كما أن يحتفل الموسيقار هاني شنودة بتقديم حفل موسيقى كبير في شهر أكتوبر في يوم 22 ديسمبر الجاري احتفالا بأعياد الكريسماس، حيث سيستعد لعدد من المفاجآت سيعلنها خلال الحفل.

حفل نوال الزغبي في رأس السنة 2024

وتحيى المطربة نوال الزغبي حفلات رأس السنة في يوم 31 ديسمبر بألمانيا، من خلال حفل جماهيري كبير، وروجت للحفل عبر تدوينة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «أكس»، قائلة: «لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023-2024 معكم في ألمانيا». 

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حفل شيرين عبدالوهاب في رأس السنة 2024

وكان من المقرر أن ستحيي المطربة شيرين عبدالوهاب حفل رأس السنة والاحتفال بأعياد الكريسماس في لبنان يوم 28 ديسمبر الجاري، ولكن قد أعلنت الجهة المنظمة للحفل تأجيلها نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية في غزة ولبنان .

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