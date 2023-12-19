الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كم عدد الأيام الباقية؟.. موعد الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024

رأس السنة 2024
رأس السنة 2024

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بقدوم عام جديد  وانقضاء عام آخر، ويبدأ الناس في الاستعداد للاحتفال بليلة رأس السنة تقريبًا منذ منتصف شهر ديسمبر، سواء بتعليق الزينة في الشوارع التي تخص تلك الليلة أو تزيين أشجار الكريسماس أمام المنازل وفي الشوارع.

ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024

فمع نهاية عام قديم وبداية عام جديد، يتطلع جميع الناس إلى محاولة تحقيق  أحلامهم وآمالهم التي يرغبون في تحقيقها، مما يبعث التفاؤل في نفوسهم ويشعرهم بمحاولة الانتصار على أي أحداث سيئة مروا بها خلال العام المنقضي.

 

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موعد الإحتفال بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024

ودائما يبدأ الناس في العد التنازلي لحلول ليلة رأس السنة الجديدة منذ يوم 20 ديسمبر تقريبا وتبدأ الاماكن السياحية في الاستعداد للحفلات التي ستقيمها أو يبدأ الناس في الاستعداد لعمل حفلات داخل منازلهم يجتمع فيها جميع أفراد العائلة.

وبعدما أوشك عام 2023 على الانتهاء ولم يتبقى منه سوى أيام قليلة جدًا ليذهب بكل أحداثه التي مر بها الناس، ويبدأ عام  جديد مجددًا للأمنيات التي لم تتحقق بعد لدى الناس، ويأتي بفرص جديدة لإعادة المحاولة واستكمال طريق تحقيق الأمنيات لكل شخص لم يقدر على تحقيق أي شيء.

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ويبدأ الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024 في موعد ثابت من كل عام، وهي ليلة 31 ديسمبر، إذ تبدأ الاحتفالات وتبادل التهنئة وصور رأس السنة المبهجة في الساعات الأخيرة من ذلك اليوم وحتى الساعات الأولى من أول يوم في العام الجديد.

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موعد رأس السنة الميلادية 2024 وأفكار الاحتفالات بالعام الجديد

عدد الأيام الباقية على رأس السنة الميلادية

والكثير من الناس تتسائل حول عدد الايام الباقية على انتهاء عام قديم 2023، وبداية عام جديد 2024، حيث تبدأ سنة 2024 في يوم الأثنين الموافق 1 يناير 2024،  وهذا يعني أن اخر يوم من عام 2023 سيكون يوم الأحد بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وبما أن اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر من عام 2023 يكون متبقي 12 يوم فقط على بداية العام الجديد 2024، ليأتي وتتجدد معه الاماني ويحيي في النفوس الامل من جديد 

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