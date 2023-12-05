أبرزها منافسة آسر ياسين ومحمد عادل إمام.. قائمة أفلام موسم رأس السنة

أيام قليلة وسينطلق الموسم السينمائي الجديد والذي يحمل اسم "موسم الكريسماس ومنتصف العام الدراسي"، والذي سيتنافس فيه أكثر من عمل، ويميل معظمها إلى الكوميديا، باستثناء فيلم رومانسي وآخر أكشن، وجميعها تحمل طابعًا اجتماعيًا. ويعد فيلم النجمين إسر ياسين بعنوان "شماريخ" ومحمد عادل إمام بعنوان "أبو نسب" من بين الأفلام الأكثر انتظارًا للجمهور.

فيلم أبو نسب لـ محمد عادل امام

فيلم «أبونسب» بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش في ثالث عمل يجمعهم بعد «ليلة هنا وسرور» و«جحيم في الهند».

عادل مش عادل لـ أحمد الفيشاوي

فيلم «عادل مش عادل» يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة. ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية «مخاصماك» والتي تصدرت تريند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ومن إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

شماريخ لـ آسر ياسين

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوى، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم طه دسوقى وهدى المفتى والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

بضع ساعات في يوم ما لـ هشام ماجد

الفيلم بطولة هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، مايان السيد، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

أنا وابن خالتي لـ سيد رجب

تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

والفيلم من بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

آل شنب لـ ليلى علوي

بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.