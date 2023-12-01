الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفل نادر عباسي بأوركسترا القاهرة السيمفوني غدا

نادر عباسي
نادر عباسي

يقود المايسترو العالمي نادر عباسي حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، والذي يقام في الثامنة من مساء غد السبت، بمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا.

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برنامج الحفل

تضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لتشايكوفسكي، وكونشرتو الفيولينة، والأوركسترا لكورنجولد والسيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش.

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.

 حفل لفرقة " كايرو كافيه" اليوم

فيما تقدم فرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف حفلا في الثامنة مساء اليوم الجمعة الاول من ديسمبر علي المسرح الصغير في الأوبرا.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التراثية والمعاصرة التى أعاد صياغتها الموسيقار على شرف، إضافة الى عدد من المؤلفات برؤية موسيقية جديدة منها مزيج بين اغنيتى الدنيا ريشة فى هوا وكيزاس، واغنيتى وصفولى الصبر مع  اعمال المطربة العالمية اديث بياف ، و يا فلسطينية وغيرها.

 المؤلف والموزع الموسيقي على شرف

يذكر ان على شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو ، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986 ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى ، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح ، محمد فؤاد، على الحجار كما قام بتأليف العديد من الالحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة ، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية.

الأوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أحمد عفت عندليب الأوبرا أرض الأوبرا أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بدار الأوبرا - بيان رئاسي

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