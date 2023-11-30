الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق الشناوى لـ"الدستور": خطوة الـ1000 حلقة دراما باللغة الهندية جريئة

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بإبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقيتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: "طبعا هذا الخبر عظيم، أدبيا وماديا أن الفن المصري يعبر الحدود، بغض النظر عن اللغة، فهذا الخبر يجب أن يفرحنا، ونتمني أن يتواجد في كل العالم، ولا يقتصر على اللغة الهندية، ربما الانجليزيه لأنها منتشرة".


وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي: "هذه الخطوة عظيمة سنتقل صورتنا للخارج وأعمالنا الدرامية ستعبر حدود الجغرافيا، وأن نجحت اعتقد ستنجح لأن المزاج الهندي قريب من المصري وفيه توحد شوية في الجانب العاطفي، واظن أن هذا سيكون باب واتفتح للدراما المصرية وهي خطوة جريئة نحيي فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.

المتحدة للخدمات الإعلامية دراما اللغة الهندية دراما باللغة الهندية طارق الشناوي

مواد متعلقة

توزيع شهادات مشاركة في اليوم الختامي لورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

منصة "إنستجرام" تحذف حديثًا لشريهان عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى

تعرف على موعد طرح فيلم "عادل مش عادل" فى دور العرض السينمائية

شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يوقع بروتوكول تعاون مع معهد "مايزنر" لفن التمثيل فى أمريكا

شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يحتفى بالفائزين فى مسابقة "أبوالحسن سلام"

وزيرة الثقافة تُجدد الثقة في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

اليوم.. ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مركز الثقافة السينمائية ينظم أمسية تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات"

الأكثر قراءة

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

حماس: 22 أسيرًا و8 أسيرات ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل

«طوفان الأقصى» يصل عتبات الإدارة الأمريكية.. استقالات واعتراضات على الدعم المطلق لإسرائيل

طارق الشناوى لـ"الدستور": خطوة الـ1000 حلقة دراما باللغة الهندية جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم