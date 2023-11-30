طارق الشناوى لـ"الدستور": خطوة الـ1000 حلقة دراما باللغة الهندية جريئة

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بإبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقيتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: "طبعا هذا الخبر عظيم، أدبيا وماديا أن الفن المصري يعبر الحدود، بغض النظر عن اللغة، فهذا الخبر يجب أن يفرحنا، ونتمني أن يتواجد في كل العالم، ولا يقتصر على اللغة الهندية، ربما الانجليزيه لأنها منتشرة".



وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي: "هذه الخطوة عظيمة سنتقل صورتنا للخارج وأعمالنا الدرامية ستعبر حدود الجغرافيا، وأن نجحت اعتقد ستنجح لأن المزاج الهندي قريب من المصري وفيه توحد شوية في الجانب العاطفي، واظن أن هذا سيكون باب واتفتح للدراما المصرية وهي خطوة جريئة نحيي فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.