الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على موعد طرح فيلم "عادل مش عادل" فى دور العرض السينمائية

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" عن عرض الفيلم في شهر يناير بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

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ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".

تفاصيل فيلم "عادل مش عادل"

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامٍ يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "ورد ريحان" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، وهو تأليف وإخراج محمد نبيل.

ويشارك في بطولة العمل كل من رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، نبيل عيسي.

ويجسد الفيشاوى في أحداث العمل، دور "زين" وهو شخص مريض نفسي، يعاني من كذب المحيطين به.

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