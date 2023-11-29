الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد فيهم: "أنا ابن مسرح كلية تجارة.. وتجربة تشارلى كانت حلمًا قبل 10سنوات"

محمد فهيم من مؤتمر
محمد فهيم من مؤتمر شرم الشيخ

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، ندوة لتكريم أفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام وهو الفنان الشاب محمد فهيم.

أدارت الندوة الكتابة الصحفية شيماء منصور والتي رحبت بالفنان محمد فهيم وخلال كلمتها، أوضحت أن مسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة هي مسابقة لها طابع خاص، حيث تتم خلال عام كامل وبإجماع كبار المسرحيين والنقاد ثم تحدثت عن جزء من مسيرة الفنان محمد فيهم.

واستعرضت "منصور" مسيرته التي بدأت من المسرح الجامعي وبالتحديد مسرح كلية التجارة، ثم التحق بورشة مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، وكان أحد أبطال مسرحية "قهوة سادة" التي كانت نتاج مركز الإبداع الفني وإخراج خالد جلال.

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وقدم العديد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل "الشحرورة" والتي قدم خلالها شخصية  إسماعيل يس وقدم شخصية سيد قطب في مسلسل "الجماعة" وكان آخر أعماله المسرحية "شارلي" التي قدمها مع المخرج أحمد البوهي.

وقال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن أفضل شخصية مسرحية شابة تمنح لأفضل مسرحية شابة ودورها البارز خلال عام، وكذلك الأعمال السابقة وتراكمية الأعمال وآلية التصويت الخاصة بها هي آلية سرية، موضحًا أن الفنان محمد فيهم من أبناء جيله وهو من القليلين الذين حصلوا على جائزة المسرح التجريبي عام 2009 وقدم شخصيات متنوعة.

فيما أعرب الفنان محمد فيهم عن سعادته بحصوله على أفضل شخصية مسرحية شابة، فهو بالنسبة له حدث جلل، مشيدًا بمهرجان شرم الشيخ الدولي ودوره الكبير، موضحًا أن جيله من الفنانين الذين لهم بصمة خاصة، موضحًا أنه من أبناء مسرح كلية التجارة، فقد كان يشارك في المسابقات الرسمية للجامعة وفاز لمدة 3 سنوات في الجامعة كأفضل ممثل ثم التحاقه بمركز الإبداع وتتلمذه على يد المخرج الكبير خالد جلال الذي دعمه وأعطي له الكثير من النصائح الهامة التي يجب أن يكون ملمًا بها أى ممثل.

وتحدث عن تجربة عرض "شارلي" التي كانت حلمًا له منذ أكثر من عشر سنوات كاملة، موضحًا أن شخصية تشارلي شابلن إحدى الشخصيات المهمة والمؤثرة، فهو رجل اهتم بالتمثيل والإخراج والموسيقى، موضحًا أن كلًا من النجمين مايكل جاكسون وتشارلي شابلن أيقونة فنية، موضحًا أن تناوله للشخصية كان لتوضيح جانب مهم لم يتم الالتفات له من قبل وهو علاقته بأمه وزوجته.

وأضاف: كان من الصعب تنفيذه على مسرح الدولة، ولكن عندما قابل صديقه أحمد البوهي كان يرغب في تقديم مسرح ميوزكال، فاقترح عليه تقديم شخصية تشارلي شابلن فقاما بكتابة المعالجة الخاصة به ثم انضم لفريق العمل الشاعر والسيناريست مدحت العدل، وكان الفضل الأكبر في خروج هذا المشروع للنور شركة "سي سينما" التى ذللت كل الصعوبات، ثم تحدث عن طموحاته المستقبلية في الأعمال الفنية واختتمت الندوة التكريمية ببعض المداخلات والتقاط الصورة الجماعية.

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