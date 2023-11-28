الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شرم الشيخ للمسرح يحتفي بالفائزين بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحي

شرم الشيخ المسرحي
شرم الشيخ المسرحي

أقيمت اليوم ندوة الاحتفاء بالنصوص الفائزة  بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحي، خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية شيماء منصور. 

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وقالت الكاتبة الصحفية شيماء منصور: " اليوم غير عادي لأنه ليس يوم تكريم فقط، بل يوم وفاء وتخليد ذكرى واحد من المؤثرين في المهرجان من بدايته وحتى آخر يوم في عمره، ولذلك بنعيد الاحتفاء وتخليد ذكرى الكاتب الكبير الدكتور مصطفي سليم".

أضافت شيماء: "من سنة بالظبط كان الدكتور مصطفى سليم هنا بيتكرم من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي باعتباره واحد من رموز المسرح، وفي لمسة وفاء من مؤسسى المهرجان المخرج مازن الغرباوي والدكتورة إنجي البستاوي لانهم بيعتبروا الدكتور مصطفى سليم أستاذ وأب روحي ليهم، قرروا أنهم يطلقوا هذا العام اسم مسابقة التأليف المسرحي على اسمه، وفى تخصص "المسرح الشعري" الذي كان له فيه اسهامات فيه كتير ومتعددة.

وقالت د.سكينة فؤاد من الكويت عضو لجنة تحكيم: "سعيدة بالمشاركة في الدورة الثامنة من المهرجان كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الدكتور مصطفى سليم، ووضعنا معايير محددة لها، وتقدم لها 16 نص مسرحي، وفاز بها الدكتور سيد عبد الرازق (من مصر)، في فرع النصوص الطويلة عن نص "سوناتا الجناح"، ومحمد حسن خلف (من مصر) في فرع النصوص القصيرة عن نص "المطر الأبيض"، ومحمود عقاب (من مصر) في فرع نصوص المونودراما عن نص "الإفراج عن حمورابي".

من جانبه، قال دكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان، عضو لجنة تحكيم: "شكر كبير لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يضع بصمة واضحة في المسابقات لتشجيع المبدعين، أسم الدكتور مصطفى سليم على جائزة لمسة وفاء كبيرة من إدارة المهرجان، وقمنا بالحكم على نصوص حسب المعاير التي وضعناها لها، دون أن نعرف أصحابها".

وقال  دكتور سيد الامام رئيس لجنة التحكيم: "واجهت صعوبة كبيرة وذلك لتحقيق المعادلة صعبة ان يبقى في نصوص شعرية وتكون مسرح في نفس الوقت، مثلا "الإفراج عن حمورابي"، وهي من نصوص الفائزة صاحبها عنده خبره كبيرة في كتابة الشعر المسرحي".

بالنسبة للفائزين، بدأ الفائز الدكتور سيد عبد الرازق (من مصر)، الذي فاز في فرع النصوص الطويلة عن نص "سوناتا الجناح" بكلمته، وقال: "لا نقدم الشعر المسرحي، ووضعنا أمام عينا اختيار الكلمة واعتماد الحداثة، "سوناتا الجناح" حاولت من خلال المسرحية توصيل وجهة نظر محددة".

بينما قال محمد حسن خلف (من مصر) في فرع النصوص القصيرة عن نص "المطر الأبيض": "بنحاول نقول ان الإنسان كائن متعلم بيتعايش مع البيئة، وأنا بحب المسرح جدا، المسرح حالة، والذي يقوم بكتابة المسرح يجب ان يكون كتابة عن حب، وهذا هو الهدف الرئيسي".

أما محمود عقاب (من مصر) الفائز في فرع نصوص المونودراما عن نص "الإفراج عن حمورابي"، قال: "المسابقة مسئولية كبيرة لأنها تحمل أسم الدكتور مصطفي سليم، والنص "الإفراج عن حمورابي" اول نصر مونودراما كتبته، كان تخوفي من كتابة المونودراما الفطور الذي يحدث في كتابة وخصوصا إني بكتب شعر، النص به العديد من الثراء التاريخي".

في نهاية الندوة قدم الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان شهادات تقدير للفائزين.

الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تفاصيل ورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مؤتمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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